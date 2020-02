Auf Drängen der Kanzlerin : Ostbeauftragter Hirte tritt zurück

Wegen seiner Reaktion auf die umstrittene Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wurde der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte (CDU) von SPD und Opposition zum Rückzug gedrängt, nun hat die Kanzlerin reagiert: „Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie“ habe Angela Merkel (CDU) dem Bundespräsidenten die Entlassung Hirtes vorgeschlagen, twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert am Samstag. Zuvor hatte Hirte auf Twitter seine Entlassung angekündigt.

Er schrieb: „Frau Bundeskanzlerin Merkel hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder sein kann“. „Ihrer Anregung folgend“ habe er die Entscheidung getroffen, sich von dem Posten zurückzuziehen.

Hirte hatte die umstrittene Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD am Mittwoch ausdrücklich gelobt. „Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben“, schrieb er auf Twitter. SPD, Grüne und Linke forderten daraufhin Hirtes Entlassung.

Die SPD-Ko-Vorsitzende Saskia Esken twitterte: „Der Ostbeauftragte der Bundesregierung bezeichnet die Wahlgemeinschaft aus CDU, FDP und AfD in #Thüringen als ‚Mitte‘. In unserem ‚Auftrag‘ spricht er damit nicht mehr.“ Eine Forderung nach Ablösung Hirtes habe man gemeinsam an die CDU gerichtet, sagte Ko-SPD-Chef Norbert Walter-Borjans am Donnerstag in Berlin. Die SPD dringt auf Neuwahlen in Thüringen – die dortigen Christdemokraten wollen dies jedoch vermeiden.

Am Samstag wollte auf Drängen der SPD der Koalitionsausschuss zur Thüringen-Krise zusammenkommen. Es soll über das Verhalten der CDU bei der Ministerpräsidentenwahl und mögliche Konsequenzen gesprochen werden. Andere Themen stehen dem Vernehmen nach nicht auf der Tagesordnung. Die Entlassung Hirtes noch vor dem Treffen könnte als Signal an die Sozialdemokraten gedacht sein, wendete die Bundeskanzlerin dieses Instrument bisher doch nur sehr selten an.

Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee begrüßte den Rücktritt des Ostbeauftragten der Bundesregierung denn auch und forderte gleichzeitig weitere Konsequenzen in der CDU. „Ich respektiere die Entscheidung Herrn Hirtes, sie war unausweichlich und längst überfällig“, schrieb er am Samstag auf Twitter. Hirte dürfe aber nicht als Bauernopfer die einzige Konsequenz bei der CDU sein.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sprach Merkel am Samstag vor dem Koalitionsausschuss mit den Parteivorsitzenden von CDU und CSU. An der Beratung mit Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Markus Söder (CSU) im Kanzleramt nahm demnach auch Kanzleramtschef Helge Braun teil.

Das Amt des „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“ ist beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Der Beauftragte – mit Rang eines Parlamentarischen Staatssekretärs – soll sich unter anderem für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland einsetzen.

Auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) hatte Kemmerich Glückwünsche via Twitter übermittelt, ihren Tweet aber später wieder gelöscht und ihn als Fehler bezeichnet.