Nach Kritik in Corona-Pandemie : Merkel verteidigt Leistung „hervorragender Wissenschaftler“

Bund und Länder lockern die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie, betonen aber: Große Vorsicht ist weiter angebracht. Dass Virologen und Epidemiologen zuletzt so in die Kritik geraten sind, versteht die Kanzlerin nicht.

Angela Merkel (CDU) am Donnerstag während der Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, l.) und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Berlin Bild: Reuters

Bund und Länder haben sich in ihrer Telefonschaltkonferenz am Donnerstag auf weitere kleinere Lockerungen der Corona-Einschränkungen geeinigt. So sollen Gottesdienste wieder zugelassen werden, sofern dem Infektionsschutz durch geeignete Maßnahmen (beispielsweise Verzicht auf Gesang) Rechnung getragen wird. Zudem werden künftig Kinderspielplätze wieder genutzt werden dürfen, wenn Eltern auf die Einhaltung von Hygieneregeln durch die Kinder achten und überfüllte Anlagen meiden.

Museen, Ausstellungen und Galerien sollen ebenso wieder besucht werden dürfen wie Gedenkstätten, Zoos und Botanische Gärten. Für Umbauten, die zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen in kleineren und mittleren Museen erforderlich sind, sollen zunächst zehn Millionen Euro bereitgestellt werden. Über die schrittweise Öffnung von Schulen, Einrichtungen zur Kinderbetreuung und die Wiederaufnahme des Sportbetriebs soll beim nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern am 6. Mai beraten werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte an, bei einem Gespräch zwei Wochen nach dem Treffen am 6. Mai, dessen Datum noch nicht genau feststehe, werde auch über weiteres Umgehen mit gastronomischen Betrieben gesprochen.

Vor allem der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder zeigte sich befremdet über die zunehmend intensive Diskussion über Lockerungen der Einschränkungen im Kampf gegen das Virus. Derzeit gebe es nur eine Debatte über die Lockerungen der Maßnahmen, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Was aber, so fragte Söder, wäre passiert, wenn die Maßnahmen nicht ergriffen worden wären? Man müsse zwar die Folgen für die Wirtschaft im Auge behalten. Doch dabei dürfe man die ethischen Fragen nicht aus dem Blick verlieren. Eine Diskussion darüber, wer wie lange leben dürfe, halte er für „unangebracht“. Sowohl Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) als auch der Grünen-Politiker Boris Palmer hatten im Zusammenhang mit der Pandemie-Bekämpfung Diskussionen über den Schutz des Lebens begonnen.

Angesprochen auf Kritik an unterschiedlichen Äußerungen von Wissenschaftlern zur Pandemie, wie sie in jüngster Zeit häufiger zu hören ist, verteidigte vor allem die Bundeskanzlerin Merkel die Leistung der „hervorragenden Wissenschaftler“, die es in Deutschland gebe. Sie zeigte Verständnis dafür, dass die Wissenschaft Erkenntnisse auch dann veröffentliche, wenn diese noch nicht endgültig seien und daher anschließend neue Erkenntnisse hinzukämen. Merkel sagte: „Ich warne davor, den Überbringer der Botschaft dafür verantwortlich zu machen, dass der Wunsch nicht in Erfüllung geht.“

Hans: „Stärkere Regionalisierung der Corona-Auflagen wirksame Strategie“

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte nach dem Treffen, es habe Einigkeit bestanden, dass es für eine weitreichende, bundesweite und flächendeckende Aufhebung der derzeit geltenden Einschränkungen noch zu früh sei. „Wir sehen aber auch, dass die einzelnen Bundesländer unterschiedlich stark vom Infektionsgeschehen betroffen sind und dass es sogar innerhalb der einzelnen Bundesländer regional erhebliche Unterschiede gibt. Deshalb ist eine stärkere Regionalisierung der Corona-Auflagen eine wirksame Strategie.“ Damit könnten die Länder in unterschiedlichem Tempo und abhängig vom regionalen Verlauf des Infektionsgeschehens passgenaue Maßnahmen ergreifen, um die Krise besonnen zu bewältigen.

Bund und Länder beschlossen, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, große Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte und ähnliche Veranstaltungen bis mindestens zum 31. August verboten bleiben. Wegen der bei solchen Gelegenheiten besonders hohen Ansteckungsgefahr sei auch noch nicht absehbar, wann kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen dieser Art wieder zugelassen würden.

Wieder mehr Intensivbetten für Nicht-Corona-Patienten

Bund und Länder beschlossen, wieder mehr Intensivbetten in den Krankenhäusern für nicht mit Corona in Verbindung stehende Behandlungen zur Verfügung zu stellen. Vom 16. März an waren die Krankenhäuser aufgefordert gewesen, alle nicht zwingend notwendigen, planbaren Aufnahmen und Operationen zu verschieben. Bis jetzt sind das 40 Prozent aller Intensivbetten. Im Beschluss vom Donnerstag heißt es nun, die Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen lasse es zu, dass „ein etwas größerer Teil der Krankenhauskapazitäten“ wieder für planbare Operationen genutzt werde. Eine dauerhafte, ausschließliche Priorisierung nur einer bestimmten Patientengruppe lasse sich nicht rechtfertigen. Kapazitäten zur Corona-Behandlung sollten an die Pandemieentwicklung angepasst werden. Die Steuerung übernehmen die Länder.