In Mecklenburg-Vorpommern : Amthor will CDU-Vorsitzender werden

Russisches Gericht : Amerikanischer Ex-Soldat bleibt inhaftiert

Es geht weiter um Spionagevorwürfe: Der ehemalige Soldat Paul Whelan bleibt wegen des Vorwurfs der Spionage in Russland in Haft. Ein Gericht in Moskau entschied am Dienstag, dass der Mann bis zu seinem Prozess am 29. März dieses Jahres im Gefängnis bleiben muss.