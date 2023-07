Wollen Asylbewerber verstärkt zur Arbeit anhalten: der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder und der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, am Montag in München Bild: dpa

Die CSU ist am Montag mit eigenen Vorschlägen zum Thema Asyl, Migration und Integration aus der Vorstandssitzung gekommen. Wie der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sagte, werde Innenminister Joachim Herrmann zusammen mit den Kommunen ein Konzept ausarbeiten, wie in Asylverfahren verstärkt das Sachleistungsprinzip durchgesetzt werden könne. Das soll insbesondere für diejenigen Asylbewerber gelten, die bereits abgelehnt worden sind. In deren Fall sollen laut Herrmann „Geldleistungen so weit, wie es geht“, reduziert werden.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Auch soll verstärkt Gebrauch gemacht werden von der Möglichkeit, Asylbewerber zu Arbeit anzuhalten, auch zu gemeinnütziger. Auch das soll abgelehnte Asylbewerber mit einschließen. Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, hob hervor, Arbeiten sei auch „Teil der Integrationsleistung“. Wer diese verweigere, müsse mit Leistungskürzungen rechnen. Dobrindt sagte nach der Vorstandssitzung, in keinem anderen europäischen Land bekämen abgelehnte Asylbewerber so hohe finanzielle Leistungen wie in Deutschland. „Die Anreize müssen reduziert werden.“ Nur so sei eine Begrenzung der Zahlen zu erreichen. Es brauche „unterhalb des Bürgergeldes ein Leistungssystem für Flüchtlinge“.