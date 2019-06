Nach erfolgreicher Petition : Tampon-Aktivistinnen starten Crowdfunding

Aktualisiert am

Tausende Frauen haben am Freitag in der Schweiz bei einem Frauenstreik für mehr Gleichberechtigung demonstriert. Bild: dpa

Menstruationsprodukte werden in Deutschland mit 19 Prozent besteuert. Eine Petition, die den Steuersatz senken will, schaffte es unlängst in den Bundestag. Gespendete Gelder sollen nun bei der Umsetzung helfen.