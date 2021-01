Nach Laschets Wahl : Der knappe Sieg des Merkelianers

Aktualisiert am

Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet während seiner Rede auf dem digitalen Parteitag in Berlin Bild: EPA

Armin Laschet trat am Samstagmorgen als erster der drei Kandidaten ans Rednerpult, um in der menschenleeren Halle zu den Delegierten des digitalen CDU-Bundesparteitags zu sprechen. Es war eine surreale Situation. Für die 1001 Delegierten, die wegen Corona zu Hause vor ihren Computern sitzen mussten, und noch mehr für Laschet, Friedrich Merz sowie Norbert Röttgen. Nacheinander mussten die drei Männer in ein schwarzes Kameraloch hineinreden, ohne auch nur die geringste Publikumsreaktion.

Von den dreien schaffte Laschet den digitalen Schulterschluss am besten, indem er das Defizit direkt thematisierte: „Gerade jetzt wäre es wichtig, dass wir uns alle persönlich sehen.“ Minutenlang wäre dann der scheidenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gedankt worden, zeigte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sich sicher. Es war das Leitmotiv der Rede: Laschet der Versöhner und der Moderator, der vertrauenswürdige Kandidat, der es versteht, die Menschen zusammenzuführen, die Interessen auszugleichen.