Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland haben sich bestürzt über den ersten AfD-Erfolg in einer Landratswahl in Deutschland gezeigt. Die „erste Wahl eines AfD-Kandidaten in ein exekutives Amt erschüttert mich“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nicht jeder AfD-Wähler habe eine rechtsextreme Gesinnung, so Schuster. „Aber die Partei, deren Kandidaten sie gewählt haben, ist laut Landesverfassungsschutz rechtsextrem.“

Dass so viele Menschen der Partei ihre Stimme gegeben hätten, beunruhige ihn zutiefst. „Das ist ein Dammbruch, den die demokratischen politischen Kräfte in diesem Land nicht einfach hinnehmen dürfen“, äußerte der Zentralratspräsident.

Knobloch: Gefahr für jüdische Gemeinschaft längst real

Im thüringischen Sonneberg hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann, ein AfD-Landtagsabgeordneter, am Sonntag in der Stichwahl um das Amt des Landrats nach Auszählung aller 69 Stimmbezirke 52,8 Prozent der Stimmen erhalten. Der CDU-Gegenkandidat Jürgen Köpper kam auf 47,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 59,6 Prozent. Bereits in der ersten Runde der Wahl hatte Sesselmann fast 47 Prozent der Stimmen erzielt. Danach riefen SPD, Grünen und Linken zur Wahl des CDU-Kandidaten Köpper auf.

Das Internationale Auschwitz Komitee sprach von einem traurigen Tag „für den Landkreis Sonneberg, für Deutschland und für die Demokratie“. Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner äußerte, eine Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler habe sich offensichtlich „aus der Demokratie verabschiedet und sich bewusst für eine rechtsextreme, von einem Nazi dominierte Zerstörungspartei entschieden“. Für Überlebende des Holocaust reiße dies mit Blick auf Deutschland „brennende Fragen“ auf.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, äußerte am Sonntagabend, dass die Gefahr für die jüdische Gemeinschaft und andere Minderheiten zehn Jahre nach Gründung der AfD und sechs Jahre nach dem Einzug „der rechtsextremen Partei in den Bundestag“ längst real sei. Mit der ersten Wahl eines AfD-Vertreters zum Landrat schlügen die Menschen „der stabilen Demokratie in Deutschland einen weiteren Stützpfeiler aus“, so die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden.

CDU-Kreisvorsitzende: Breitseite gegen Bundes-CDU

Auch Vertreter der türkischen Community in Deutschland zeigten sich laut dem Deutschlandfunk besorgt über den Ausgang der Landratswahl. Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, äußerte demnach, die Gefahr sei größer, als manche es wahrnehmen würden. Beim Türkischen Bund sei von einem Tag X die Rede gewesen berichtete der Sender am Montag.

Auch viele Politiker zeigten sich nach der Wahl besorgt über den Erfolg der AfD und äußerten sich zu möglichen Gründen. CDU-Generalsekretär Mario Czaja schrieb am Sonntag auf Twitter, der Wahlausgang sei „ein bitteres Ergebnis für die politische Mitte“. Am Ende sei der Wahlkampf vor Ort deutlich von bundespolitischen Themen überlagert gewesen, für die die Bundesregierung in der Verantwortung stehe, so der CDU-Politiker.

Die CDU-Kreisvorsitzende im Landkreis Sonneberg, Beate Meißner, machte die Bundes-CDU verantwortlich für das Ergebnis. „Das ist nicht nur ein Denkzettel, sondern eine volle Breitseite – aber nicht gegen den CDU-Kreisverband Sonneberg, sondern gegen die CDU auf Bundesebene“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Kreisverband habe „alles gegeben“.

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang nannte das Ergebnis „bestürzend“. Es sei „eine Warnung an alle demokratischen Kräfte: Spätestens jetzt ist die Zeit, wo – bei allem Streit in der Sache – alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssen“, schrieb sie auf Twitter.

Linke kritisiert Politik der Ampel

Die aus Thüringen stammende Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Wahl dürfe nicht einfach als Protestwahl abgestempelt werden. „Ich bin überzeugt, dass die Menschen die AfD nicht trotz ihrer Positionen wählen, sondern genau wegen dieser Haltungen.“

Der Linken-Ko-Vorsitzende Martin Schirdewan rief zu einer Stärkung der Demokratie auf. Der Erfolg Sesselmanns sei ein „Alarmsignal für die Demokratie“, sagte Schirdewan am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Als Grund für die erste Übernahme eines kommunalen Spitzenamts durch die AfD nannte der Linken-Politiker die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung sowie die Aneignung rechtspopulistischer Narrative durch die Unionsparteien und die FDP.

Sein Parteikollege, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, hatte dem Sender am Sonntagabend gesagt, die Sonneberger hätten für sich entschieden, „ein Signal an die ganze Republik zu senden, dass ihnen viele Dinge nicht gefallen“. Es sei eine demokratische Wahl gewesen. Er habe das zur Kenntnis zu nehmen.