Nach der Inzidenz : Wie die Politik die Pandemie neu vermessen will

Ob Maskenpflicht, Abstandsgebot oder Lockdown: Jeder Schritt, den die Regierenden von Bund und Ländern im Kampf gegen Corona beschlossen haben, diente demselben Ziel. Das Gesundheitssystem sollte wegen der Pandemie keinesfalls überlastet werden. Kein Krankenhaus sollte Notfallpatienten abweisen, kein Hausarzt seine kranken Patienten auf später vertrösten müssen. Bislang ist das weitgehend gelungen. Bund und Länder ließen sich zu diesem Zweck vor allem von der Sieben-Tage-Inzidenz leiten, also der auf jeweils 100.000 Einwohner heruntergerechneten Zahl nachgewiesener Infektionen. Von einem Wert von 50 an sieht das Infektionsschutzgesetz vor, dass etwas passieren muss. Doch mit dieser Grenze soll bald Schluss sein.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Grund dafür ist die fortschreitende Impfkampagne. Die Impfungen – zuletzt galten mehr als 59 Prozent der Menschen im Land als vollständig immunisiert – verändern die Mathematik der Pandemie. Weil sich in einer weitgehend geimpften Gesellschaft viel mehr Menschen mit dem Virus infizieren können, ehe dieselbe Anzahl an Kranken in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gebracht werden müsste, soll sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rasch auf die Suche nach Alternativen machen. Das hat ihm das Corona-Kabinett am Montag aufgetragen.

Im Mittelpunkt steht vor allem die sogenannte Hospitalisierungsquote, also der Anteil der Infizierten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Minister will nun schnell einen Vorschlag machen, noch vor der Bundestagswahl Ende September. Eine Frage müssen seine Beamten zügig beantworten: Wo soll die neue Grenze verlaufen, von der an sich die Politik verpflichtet, entschieden gegen das Virus vorzugehen?

Dass die Impfungen einen Unterschied machen, legen die offiziellen Pandemie-Kennzahlen der zurückliegenden Wochen nahe. Zwischen dem 20. Juli und dem 24. August stieg die bundesweite Inzidenz von 10,9 auf 58, auf mehr als das Fünffache also. Seit Ende Juli weist das Robert Koch-Institut (RKI) in seinen täglichen Lageberichten zusätzlich die Hospitalisierungs-Inzidenz aus, also den Anteil der binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner ins Krankenhaus eingewiesenen Corona-Patienten. Dieser Wert nahm von 0,29 auf 1,38 zu – eine Erhöhung um einen Faktor etwas unter fünf. Die Krankenhauseinweisungen stiegen zuletzt also etwas weniger stark als die Inzidenz.

Und dann gibt es da noch die schweren Fälle. Die Zahl der Intensivpatienten, die wegen Corona in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, betrug Ende Juli 361. Am Dienstag wurden 805 Patienten gezählt, die Fallzahl hat sich also „nur“ etwas mehr als verdoppelt. Zwar ist die Rechnung lediglich eine grobe Annäherung, Effekte wie der Meldeverzug durch Behörden sowie der Umstand, dass sich höhere Inzidenzen immer erst später auf den Intensivstationen zeigen, dürften das Bild ein wenig verzerren.

Doch die Tendenz, dass es angesichts der Impfungen immer mehr Infizierte braucht, um dieselbe Zahl an Kranken versorgen zu müssen, scheint sich zu bestätigen. Die Zahl der vollständig Geimpften stieg zwischen Ende Juli und Ende August übrigens von 39,4 auf 49,2 Millionen, das entspricht einem Plus von einem Viertel.