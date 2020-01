Nach der Gewalt in Leipzig : Eine Stadt stellt sich die Schuldfrage

Nach der Gewalteskalation in der Silvesternacht in Leipzig spricht der Oberbürgermeister von Terrorismus. Andere sehen das Problem bei der Polizei – sie habe auf Eskalation gesetzt.

Es ist noch gar nicht lange her, da brannten in Leipzig eines Nachts mehrere große Baukräne und ein Bagger. Auf der Baustelle in der Prager Straße entstehen gerade mehrere Wohntürme, ein großer Investor steht hinter dem Bauvorhaben. Immer wieder explodierten wegen der Hitze die Gasflaschen, die auf dem Gelände standen, Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Der Schaden ging in die Millionen, und wäre einer der Kräne umgestürzt, hätten leicht Menschen verletzt werden können.

Der Leiter der Abteilung Staatsschutz beim sächsischen Landeskriminalamt, Dirk Münster, sprach am nächsten Tag aus, was viele dachten: Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat könne nicht ausgeschlossen werden. „Insbesondere am heutigen Datum.“ Die Kräne brannten Anfang Oktober, in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit. Und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) fügte den Satz hinzu: „Dies ist ein Terroranschlag.“

Knapp drei Monate später spricht Jung wieder von Terror, und abermals ging es um Gewalt, die Linksextremen zugeschrieben wird. Das Vorgehen der Linksautonomen in seiner Stadt erinnere ihn an ein „terroristisches Netzwerk“, sagte Jung am Donnerstag der F.A.Z.

Tags zuvor, das neue Jahr war erst wenige Minuten alt, schlug die Stimmung in dem linksalternativen Stadtteil Connewitz um. Etwa 1000 Menschen feierten zunächst friedlich den Jahreswechsel, als einige von ihnen den Schilderungen zufolge einen Einkaufswagen mit Pappe darin anzündeten und das brennende Gefährt auf die anwesenden Polizisten zurollen ließen. Danach wurden die Beamten mit Böllern und Silvesterraketen angegriffen und irgendwann passierte, was am Donnerstag selbst Horst Seehofer, der Bundesinnenminister von der CSU, als „menschenverachtend“ rügte: Einem Polizisten soll der Helm abgezogen worden sein, danach seien die Randalierer auf ihn losgegangen. Der 38 Jahre alte Beamte lag mit einem Mal bewusstlos auf dem Boden und musste noch in der Nacht notoperiert werden.

Der Gewaltausbruch hat die alte Debatte über den Umgang mit linksradikaler Gewalt neu entfacht. Nicht nur Seehofer stellte am Donnerstag fest, zu welchen Taten mutmaßlich Linksradikale bereit seien. Auch der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag Thorsten Frei sagte: „Wir brauchen über alle Parteigrenzen hinweg wie beim Rechtsextremismus auch eine klare Verurteilung des Linksextremismus. Leider tut sich insbesondere die Linkspartei damit sehr schwer.“

Mehr zum Thema 1/

Frei spielte darauf an, wie die Linkspartei die Silvesternacht in Connewitz einordnet. Deren Landtagsabgeordnete Juliane Nagel war nach eigener Darstellung dabei; sie berichtet der F.A.Z. von einer „Spirale“ der Eskalation, die nicht unterbrochen wurde. Ein Polizeihubschrauber habe schon mittags über Connewitz gekreist, Polizeistreifen seien im Minutentakt durch das Viertel gefahren. „Das rahmt das so ein bisschen“, sagt Nagel über die Ereignisse des Abends. In der Nacht seien Polizisten in die Menschengruppen gelaufen, hätten Unbeteiligte umgerannt und dabei verletzt.

Nagel schreibt der Polizei eine Mitverantwortung für die Gewalteskalation zu. Auf Twitter schrieb sie von einer „kalkulierten Provokation“, relativierte die Darstellung aber später wieder. Auch die Aktivistin Jutta Ditfurth schrieb auf Twitter von einer „angekündigten Polizeieskalation“ in Connewitz.

Oberbürgermeister Burkhard Jung wies diese Darstellung am Donnerstag vehement zurück. „Der Versuch, die Polizei für die Eskalation verantwortlich zu machen, macht mich sprachlos. Das ist völlig unangemessen“, sagte Jung. Er wandte sich zugleich gegen den Vorwurf der Leipziger CDU, er habe in der Vergangenheit zu wenig gegen die „demokratiefeindlichen Strukturen“ in der Stadt unternommen. So formulierte es Thomas Feist, der Kreisvorsitzende der CDU. Feist sagte, Jung habe es zugelassen, dass Leipzig zu einem Zentrum der Linksextremen geworden sei. Das sei „Wahlkampfgequatsche“, entgegnete Jung.

Die Leipziger wählen Anfang Februar ein neues Stadtoberhaupt, Jung tritt wieder an. Für die Sicherheit in der Stadt sei die Landespolizei zuständig, sagte er, vor allem bei krawallartigen Auseinandersetzungen wie in der Silvesternacht.

Die neue Justizministerin rechtfertigt sich

Jung vermied es am Donnerstag, die Arbeit der Polizei zu kritisieren. Diese Aufgabe übernahm dafür Irena Rudolph-Kokot, die stellvertretende Vorsitzende der Leipziger Sozialdemokraten. Sie kritisierte die „eskalierende Einsatztaktik“ der Polizei und sagte, das Vorgehen sei „nach hinten losgegangen“, auch für die eingesetzten Beamten.

Ein zurückhaltenderes Vorgehen der Polizei hätte die Eskalation verhindert, davon ist auch die Linken-Politikerin Juliane Nagel überzeugt. In den vergangenen Jahren seien die Beamten zu Silvester in Connewitz im Hintergrund geblieben. „Diesmal war es ohne Rücksicht auf Verluste.“

Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze wies diese Darstellung am Donnerstag zurück. Dem MDR sagte Schultze, der Vorwurf verkehre Ursache und Wirkung. Die Polizei sei am Connewitzer Kreuz präsent gewesen, weil man wisse, dass dort immer wieder Straftaten passierten. Der Boden des Extremismus liege in der Gesellschaft und nicht im polizeilichen Handeln.

Auf andere Weise hat die Debatte über den Umgang mit Linksextremismus am Donnerstag auch Sachsens neue Justizministerin Katja Meier (Grüne) erreicht. Sie sah sich zu einer Stellungnahme veranlasst, nachdem Kritik an einem gewaltverherrlichenden Liedtext ihrer ehemaligen Punkband aufgekommen war. „Ich habe immer gesagt, nicht alle Texte, zu denen ich mit 16 Jahren Bass gespielt habe, teile ich über 20 Jahre später inhaltlich“, sagte Meier. „Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen und ihr muss mit den Mitteln des Rechtsstaats begegnet werden. Dies gilt auch für die Gewalttaten in der Silvesternacht in Connewitz“, fügte Meier hinzu.

In einem Lied der Punkband „Harlekins“, in der Meier in den neunziger Jahren Mitglied gewesen war, heißt es: „Advent, Advent, ein Bulle brennt, erst eins, dann zwei, dann drei.“