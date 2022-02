Bad Münstereifel nach der Flut : „Sobald das Wetter umschlägt, ist hier große Angst“

So unglaublich viel geschafft – und noch so unendlich viel zu tun. Dieser Gedanke geht Bernd Helfer, dem Leiter des Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasiums in Bad Münstereifel, oft durch den Kopf. Bei der Juliflut gehörte die Schule zu den ersten Gebäuden in der Eifelstadt, die von den Wassermassen erfasst wurden. Die Erft entspringt kurz oberhalb von Bad Münstereifel und macht sich normalerweise ganz friedlich auf ihren gut 100 Kilometer langen Weg bis zum Rhein.

Doch nach tagelangem Dauerregen war am 14. Juli der Boden im Erft-Einzugsgebiet so vollgesogen, dass die vielen kleinen Zuläufe in kürzester Zeit überliefen und sich Tausende Wasser vereinten. Ein apokalyptischer Erft-Amazonas rauschte quer durch das malerische Kur- und Einkaufsstädtchen. Am St.-Angela-Gymnasium am Ortseingang verkeilten sich mitgerissene Autos, Bäume, Tierkadaver. Wie ein Geschoss schlug ein Holzmast in die Bibliothek ein.