Irgendetwas muss über Nacht mit Franziska Giffey geschehen sein. Am Wahlabend hatte die Regierende Bürgermeisterin von der SPD noch beinhart ih­ren Anspruch verteidigt, weiter im Chefinnensessel im Roten Rathaus sitzen zu bleiben und eine rot-grün-rote Regierung in Berlin anzuführen, wenn die SPD auf Platz zwei landen sollte. Dass die siegreiche CDU fast zehn Prozentpunkte vor der SPD liegt, das schien Giffey am Wahlabend nicht besonders zu in­teressieren. Deren Spitzenkandidat Kai Wegner habe doch schon im Wahlkampf die „Türen zugeschlagen“, sagte sie.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Doch am Montag um 13.30 Uhr im Willy-Brandt-Haus tritt eine verwandelte Spitzenkandidatin auf. Es sei wichtig „anzuerkennen, dass die CDU als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen ist“, sagt sie. Sie spricht davon, dass die SPD „auch mit personellen Änderungen“ auf das Er­gebnis reagieren müsse. Doch habe man den Anspruch, die „Stadt weiterhin führend zu gestalten“. Mehrfach benutzt Giffey das Wort „Demut“. Man müsse nun kompromissfähig sein, „auf Kooperation setzen, nicht auf Konfrontation“.

Vielleicht ist Giffey klar geworden, dass ihr allzu offen nach außen getra­gener Machtanspruch für viele abschreckend wirkt. Vielleicht hat sie sich die Zahlen noch einmal in Ruhe angeschaut. Nicht zuletzt muss ihr klar geworden sein, dass die Konzentration des Wahlkampfs auf die Regierende Bürgermeisterin sich für die SPD nicht ausgezahlt hat. Giffey arbeitet, schreibt, schaut – genutzt hat es nichts.

In keinem Bezirk hat die SPD gewonnen

Die Niederlage der Berliner Sozial­demokraten ist hart. Von einem niedrigen Niveau von 21,4 Prozent sind sie auf ein sehr niedriges Niveau von 18,4 Prozent gefallen. Die Grünen liegen nach einem Herzschlagfinale um den zweiten Platz nur 105 Stimmen hinter der SPD. Die CDU hingegen hat 150.000 Stimmen mehr bekommen als die SPD, liegt 9,8 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten. Ihren Neuköllner Heimatwahlkreis hat Giffey an den weithin unbekannten CDU-Kandidaten Olaf Schenk verloren. Sie selbst hat im Vergleich zur Wahl von 2021 11,3 Prozentpunkt verloren, noch gut zwei Punkte mehr als ihre Partei in dem Wahlkreis.

In keinem der zwölf Bezirke Berlins hat die SPD gewonnen, in neun hat die CDU gesiegt, in drei Bezirken die Grünen. Nur noch in vier von 78 Wahlkreisen der Stadt hat die SPD ein Direktmandat er­rungen. In der Berliner SPD melden sich erste Stimmen, die davor warnen, die Niederlage auf die leichte Schulter zu nehmen, nur weil die bisherige rot-grün-rote Dreierkoalition immer noch eine etwas größere Mehrheit hat als eine Zweierkoalition, die von der CDU ge­führt würde. „Es kann so nicht weiter­gehen“, sagt der stellvertretende Landeschef Kian Niroomand der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die SPD müsse ihre Niederlage „mit Demut“ an­nehmen und sich nicht vorschnell auf Bündnisse festlegen. Ein einfaches Weiter-so in einer Koalition, die sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönne und einen Dauerwahlkampf ge­geneinander führe, könne es nicht geben, sagt ein anderer SPD-Funktionär, der nicht genannt werden will, über die rot-grün-rote Koalition.