Nach den Corona-Beschlüssen : Merkels Fehlerkultur und das Risiko der anderen

Wäre Selbstkritik eine olympische Disziplin, würde es Angela Merkel nicht aufs Siegertreppchen schaffen. Das war schon in der Flüchtlingskrise so. Damals hatte sie zwar gesagt, so etwas wie im Sommer 2015 solle und werde sich nicht wiederholen. Doch schärfer war eine andere Aussage: „Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ In der Pandemie ist es ähnlich. Noch vor wenigen Tagen, als der Ärger über die in Deutschland so schleppend anlaufenden Corona-Impfungen selbst in ihrer Regierungskoalition längst für viel Kritik sorgten, sagte sie zum Umgang mit der Pandemie, dass „im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen“ sei.

Vor diesem Hintergrund wirkte ihre Tonlage am Donnerstagvormittag im Bundestag, als Merkel eine Regierungserklärung abgab, zunächst ein bisschen differenzierter. „Lernen heißt nicht, von Anfang an alles richtig zu machen“, sagte die Kanzlerin. Als Beispiel nannte sie die Empfehlungen zum Tragen von Masken als Schutz gegen eine Infektion. Zu Beginn der Pandemie war der Sinn eines solchen Schutzes bezweifelt worden. Dann wurde ein Maskenpflicht eingeführt, die am Mittwoch in Merkels vierstündiger Besprechung mit den Länderchefs neben anderen Maßnahmen wie selbstverständlich verlängert wurden. Erleichterungen gibt es nur für Friseurbetriebe. Der Hinweis Merkels auf das Wesen von Lernprozessen war aber nicht das Eingeständnis eigener Fehleinschätzungen.

Die Opposition fordert Selbstkritik von ihr

Mehrere Redner warfen Merkel in der Debatte vor, nicht selbstkritisch zu sein. Verbunden wurde dieser Vorwurf mehrfach mit einem zweiten: Sie binde das Parlament nicht genügend ein, treffe sich erst zur Beschlussfassung mit den Ministerpräsidenten, bevor sie tags darauf vor dem Bundestag spreche. Dass die Vorsitzende der AfD-Fraktion Alice Weidel so sprach und Merkel „Arroganz der Macht“ vorwarf, war erwartbar. Die AfD-Leute lehnen Merkels Kurs in der Pandemie ab. Überraschender war schon die Schärfe, mit der der Vorsitzende der Fraktion der Linkspartei, Dietmar Bartsch, Merkel anging, obschon seine Partei die Linie der Koalition im Kampf gegen das Virus grundsätzlich mitträgt. Merkel habe „auch heute wieder null Selbstkritik“ geäußert, dafür aber viel „Selbstgefälligkeit“. Doch stehe auch einer Bundeskanzlerin ein „gewisses Maß an Selbstkritik gut zu Gesicht“. Damit war Bartsch, der ein ruhiger Redner ist, noch nicht fertig. Auch die Opposition hätte nicht alles besser gemacht, gestand er ein. Dann aber beklagte er bei Merkel eine „Papst-Attitüde der Unfehlbarkeit“. Allerdings war es ausgerechnet ein Parteifreund von Bartsch, der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, der Anfang des Jahres in der F.A.Z. zerknirscht eingestanden hatte, dass Merkel mit ihrem Lockdownkurs richtig gelegen habe, er nicht.

Darum ging es der Kanzlerin auch am Donnerstag im Bundestag: die Fehler der Anderen. Sie erinnerte daran, dass im Herbst die Anzeichen für eine zweite Welle der Pandemie und die Warnungen der Wissenschaftler nicht ausreichend beachtet und das öffentliche Leben nicht genug heruntergefahren worden seien. Das exponentielle Wachstum der Zahl der Infizierten sei eine Folge des „zögerlichen Vorgehens“ am Ende des vorigen Sommers gewesen. Merkel war damals schon verärgert, dass zumindest einige Länder ihr nicht gefolgt waren und so keine bundesweiten Maßnahmen in dem von ihr für richtig gehaltenen Maß möglich waren.