Nach dem Terrorakt in Hanau : Zeichen gegen das Gift

Als die Kränze niedergelegt sind, die Bundesjustizministerin aufgefordert hat, sich für eine freie und offene Gesellschaft einzusetzen, der Hanauer Oberbürgermeister all jenen gedankt hat, die Anteil nehmen in dieser schweren Zeit, da wird Horst Seehofer von einer Gruppe Männer angesprochen. Drei Herren in dunklen Mänteln und mit ernsten Gesichtern. Es sind Vertreter der Migranten-Community in Hanau. Einer von ihnen sagt zum Bundesinnenminister, es seien deutsche Bürger, die am Abend zuvor ermordet worden seien. „Wir sind Freunde“, sagt Seehofer.

Er versichert, dass er mit dem türkischen Außenminister telefonieren werde. Die neun Personen, die der Attentäter Tobias R. in einer Shisha-Bar und einem Kiosk erschossen hat, haben alle einen Migrationshintergrund. „Wir sind deutsche Staatsbürger“, sagt noch einmal ein anderer Herr zu Seehofer. „Weiß ich“, sagt der. Zuvor hatte er schon gesagt, dass Rassismus „Gift“ sei. „Gift, das Verwirrung in den Köpfen auslöst und dafür sorgt, dass das Böse hervortritt.“ Er habe für alle öffentlichen Gebäude in Deutschland Trauerbeflaggung angeordnet.

Ein Mann aus der Gruppe, die Seehofer noch für einen Moment aufhält, äußert die Bitte, alles zu tun, um die Sicherheit zu erhöhen. Seehofer nickt und hört zu. Es gehöre „zu unserer Staatsräson“, dass man zusammenstehe. Dann wünscht er „alles Gute“, legt einem der Männer noch die Hand auf die Schulter und begibt sich zu seinem Dienstwagen.

„In unserem Land ist jeder willkommen“

Dieses Ereignis bewegt und erschüttert – nicht nur sichtlich den Innenminister, sondern auch all die anderen Politiker, die am Donnerstag nach Hanau gekommen sind. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und einige weitere. Am Abend dann kommen viele Bürger auf den großen Markplatz in der Nähe des Tatorts zur Mahnwache. Es ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung der knapp 100.000 Einwohner zählenden Stadt, wenige Kilometer von Frankfurt entfernt. Unter ihnen sind Vertreter der städtischen Politik, altbekannte Aktivisten, viele Hanauer mit türkischen Wurzeln, nahe an der Bühne steht auch Shimon Großberg, der Rabbiner der jüdischen Gemeinde. Aber vor allem sind es einfach Bürger der Stadt, die sich dort versammeln, auch viele Familien haben sich auf den Weg gemacht.

Ruhig ist die Stimmung. Einige nehmen Freunde zur Begrüßung in die Arme, viele sagen, dass sie ein Zeichen setzen wollen: Hanau sei eine offene Stadt. Das ist auch eine Kernaussage von Oberbürgermeister Claus Kaminskys, als er um kurz nach 18 Uhr die Teilnehmer der Mahnwache begrüßt. Dann spricht der Bundespräsident. „Was geschehen ist, das schlägt eine tiefe Wunde in diese Stadt“, sagte er. „Eine Wunde, die nur heilen wird, wenn wir Gemeinsamkeit nicht nur in der Stunde des Schreckens zeigen, sondern auch an den Tagen, die kommen und auf Dauer zeigen.“

Ministerpräsident Bouffier hatte am Mittag gesagt, das Verbrechen von Hanau mache „im Grunde sprachlos“ und zudem „unendlich traurig“. Den Angehörigen der Opfer sprach er sein tiefes Mitgefühl aus und wünschte den Verletzten baldige Genesung. Diese Tat „verändert alles, nicht nur für die Stadt, für unser Land“. Er hat am Morgen schon mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen, auch Jean-Claude Juncker, der frühere EU-Kommissionspräsident, hat sich bei Bouffier gemeldet.