Nach dem Parteitag : Der lange Weg der CDU

In Hannover hat sich die CDU sehr mit sich selbst befasst. Nach dem Personalstreit ging es diesmal um Inhalte. Das ist gar kein schlechtes Zeichen.

Die CDU hat sich auf ihrem Parteitag mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Land. Auf die Personaldebatten, die seit 2018 bis zum Ja­nuar dieses Jahres tobten, folgte nun ei­ne intensive Programmdiskussion. Die Debatten über die Frauenquote und die „Wertecharta“, in der es um die Welt, um Gott und die Union gehen sollte, verhakten sich dabei an der Frage, ob frauenpolitisch das Wort „Gleichstellung“ durch „Gleichberechtigung“ ersetzt werden solle.

Wie weit Teile der Union hinter den früheren Konsens über das Wünschenswerte zurückwollen, verdeutlichte die ehemalige Frauenministerin Kristina Schröder. Sie bezeichnete den Anspruch auf gleiche Teilhabe von Frauen am gesellschaftlichen Leben als „Planwirtschaft“. Andere fanden, der Begriff „Gleichstellung“, der schon Mitte der Achtzigerjahre in der Kohl-CDU etabliert war, sei ein „identitärer Kampfbegriff der Linken“.

Die knappen Abstimmungen auch über eine moderate Frauenquote zeigten eine inhaltlich zweigeteilte Partei. Später erörterte und beschloss die CDU, überaltert und für jüngere Wähler unattraktiv, sie wolle junge Leute mit einem sozialen oder militärischen Zwangsdienst zu mehr Gemeinsinn erziehen. Das Vorhaben wird nicht einmal von der Bundeswehr befürwortet, alle anderen Parteien lehnen es ab, mit Ausnahme der AfD.

So wurde deutlich, dass die CDU nicht nur vier Jahre und drei Vorsitzende braucht, um sich von der Ära Merkel zu lösen. Programmatisch kämpft sie weiterhin mit schweren Identitätsproblemen. Friedrich Merz hat die Partei gleichwohl souverän durch den Parteitag geführt und auch dem CSU-Chef Markus Söder eine Bühne geboten. Merz weiß: Nur ge­meinsam können CDU und CSU er­folgreich sein. Dass der frühere Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Armin Laschet dieser Darbietung fernblieb, verstand sich fast von selbst.

Die Delegierten glichen in Hannover eher einer wilden Herde als einem Orchester. Dabei hatten General­sekretär Mario Czaja und einige Präsidiumsmitglieder versucht, die Diskussionen zu zügeln, vor allem bei der Frage der Frauenquote. Sie sind dabei schön gescheitert. Denn indem die Quotendiskussion länger und heftiger ausfiel als geplant, zeigte sich die CDU als lebendige, hart aber fair debattierende Partei, die am Ende zu einem Kompromiss fand. Merz hatte sehr für eine moderate Quote ge­worben.

Mehr Frauen auf allen Ebenen

Deren Ziel ist es, auf allen Ebenen mehr Frauen zu gewinnen und damit wieder mehr repräsentativer Teil einer Gesellschaft zu werden, die wesentlich weiblicher, jünger und nach der Herkunft vielfältiger ist als die heutige CDU.

Der Parteivorsitzende, bislang nicht als Feminist aufgefallen, hat das in Hannover befürwortet und verteidigt. Er kämpfte, als die De­batte unter fröhlichem Gejohle der Jungs-Union gegen die Befürworter und damit auch gegen ihn lief. Als Gegner der Quote ergriffen Dutzende das Wort, kein einziger Mann. Ein illustres Beispiel politischer Feigheit der männlichen Quotengegner, die zuvor noch mächtig auf die Pauke gehauen hatten.

Als es brenzlig wurde, sprangen Merz Frauen zur Seite, von denen er nicht unbedingt Unterstützung er­warten durfte. Annegret Kramp-Karrenbauer etwa, frühere Rivalin im Kampf um den Parteivorsitz, und Julia Klöckner, sonst nicht gerade Teil seines Fanklubs. Klöckner attackierte die männlichen „Schenkelklopfer“, die aus den hinteren Reihen der Parteitagshalle beklatschten, was jüngere Frauen am Rednerpult in ihrem Sinne vortrugen. Das brachte die Wende. Aber auch engagierte Beiträge von Hendrik Wüst aus NRW und Daniel Günther aus Schleswig-Holstein. Man merkte: Die CDU-Spitze hält zusammen, wenn es darauf ankommt. Das ist nach jahrelangen Grabenkämpfen ein gutes Zeichen.

Was diese Großtreffen spannend macht

In der Demokratie werden Richtungsstreitigkeiten auf Parteitagen ausgefochten. Das Argumentieren, die Polemik, die Abstimmungen – das macht diese Großtreffen spannend. Bei der CDU war es lange an­ders. Als Verein zum Zwecke des Machterhalts hatte sie sich den Vorgaben der Vorsitzenden Angela Merkel fast immer untergeordnet. Effektiv, aber sterbenslangweilig war das. Nun ist die CDU auch programmatisch zu neuem Leben erwacht. Und weil sie derzeit nicht regiert, kann sie es sich erlauben, Programmfragen ausgiebig zu erörtern.

Mehr zum Thema 1/

Die Sozialdemokraten haben das seinerzeit auch getan. Erst als sie ihr Hartz-IV-Trauma nach jahrelanger Diskussionen überwunden hatte, war die SPD wieder in der Lage, erfolgreich einen Kanzlerwahlkampf zu führen. Die Leidenschaft der Debatten macht die Union attraktiv: Mitmachen kann sich lohnen, jede Stimme hat Gewicht. So, und vielleicht nur so, kann die Union weiter Volkspartei sein und wieder regierungs­fähig werden.