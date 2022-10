Faeser geht auf Distanz : Warum BSI-Chef Schönbohm weichen muss

Arne Schönbohm, Präsident des BSI, steht in Bonn am 8. August neben Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin Bild: dpa

Vielleicht ist es ein Teil des Problems, dass sie sich Präsidenten nennen. Die Chefs der nachgeordneten Behörden im Zuständigkeitsbereich des Bundesinnenministeriums sind Beamte, aber sie führen sich zuweilen anders auf. Thomas de Maizière, bis 2018 Innenminister, hat in seinem Buch „Re­gieren“ die Führung der Präsidenten als „Herausforderung“ bezeichnet und da­vor gewarnt, dass sie kein „Eigenleben“ entwickeln dürften. So wie Hans-Georg Maaßen. Er war illoyal und musste den Posten an der Spitze des Verfassungsschutzes freimachen. Bundespolizeipräsident Dieter Romann gilt als angezählt und gleichzeitig als un­verzichtbar. Die Kriterien, nach denen ein Präsident nicht zu halten ist, sind unklar. Das zeigt auch der Fall von Arne Schönbohm, dem Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), der seinen Platz nun räumen muss.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Die Geschichte Schönbohms hat verschiedene Ebenen. Auf den ersten Blick ist sein Abschied eine Reaktion auf die Berichterstattung im „ZDF Ma­gazin Royale“. In der Sendung wurden Kontakte Schönbohms zum Verein „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ thematisiert. Das ist für sich noch keine Enthüllung, denn Schönbohm hat den Verein 2012 selbst gegründet. Die Idee war es, ein Netzwerk für Cybersicherheit zu schaffen. Zu den Mitgliedern gehören Betreiber kritischer Infrastruktur, einige Bundesländer, Kommunen, das Bundesgesundheitsministerium und große und mittelständische Unternehmen. Über den Namen ärgerte sich schon die Vorgängerregierung. „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ klingt nicht nach einem privatem Verein, sondern nach einer staatlichen Institution – tatsächlich gibt es einen 2011 von der Bundesregierung gegründeten Nationalen Cyber-Sicherheitsrat.

Der richtige Ärger setzte erst ein, als Schönbohm als Präsident des Vereins aufgehört hatte. 2016 war das, da wurde er BSI-Präsident. Sein Nachfolger an der Spitze des Vereins, Hans-Wilhelm Dünn, erklärte zwar am Montag, es sei „absurd“, dass sein Verein Kontakte zu russischen Stellen unterhalte. Doch sein Verhalten wirft einige Fragen auf. 2019 nahm Dünn an einer inter­na­tionalen Konferenz in Garmisch-Partenkirchen teil, die nach Berichten der Wo­chenzeitung „Die Zeit“ von russischen Diensten genutzt wurde, um Kontakte zu vertiefen. Dünns Verein unterzeichnete auf der Konferenz zu­sammen mit dem russischen Verein „Nationaler Verband für Cyber-Sicherheit“ eine gemeinsame Absichtserklärung über die friedliche Nutzung der Informationstechnologie. In einem In­terview mit dem RBB aus demselben Jahr sprach Dünn davon, dass es wichtig sei, mit „allen relevanten Playern“ zu kommunizieren, dazu gehörten auch Russland und China.

Mehr zum Thema 1/

Ein Jahr später wurde die Protelion GmbH in den Verein aufgenommen, die damals noch unter dem Namen Infotecs GmbH firmierte. Am Montag teilte der Verein mit, ein Ausschlussverfahren gegen Protelion gestartet zu haben. Das Unternehmen, das Sicherheitssoftware anbietet, ist ein Tochterunternehmen der russischen Cyber­securityfirma O.A.O. Infotecs, die nach Informationen des Recherchenetzwerks Policy Network Analytics von einem ehemaligen Mitarbeiter des russischen Nachrichtendienstes KGB ge­gründet wurde.