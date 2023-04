Der 26 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Montag von einem Polizeibeamten in das Gerichtsgebäude in Duisburg geführt. Bild: dpa

Eine Woche nach der blutigen Messerattacke auf vier junge Männer in einem Duisburger Fitnessclub prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft nun auch einen mögliche terroristische Motivation. Bei der Auswertung des Mobiltelefon des dringend tatverdächtigen 26 Jahre alten syrischen Staatsbürgers hätten sich entsprechende Hinweise ergeben, teilte die für Terrorermittlungen zuständige Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit, die den Fall nun von der Duisburger Staatsanwaltschaft übernommen hat.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Der Mann sitzt wegen des Verdachts auf vierfachen Mordversuch in Untersuchungshaft. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die F.A.Z., dass die Ermittler auf dem Mobiltelefon des als Flüchtling nach Deutschland gekommenen Mannes einschlägiges dschihadistisches Material sicherstellten. Unklar blieb zunächst, ob es sich um Propagandamaterial in weiterem Sinne oder um konkrete Handlungsanweisungen für einen Anschlag handelt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen stellen die Ermittler zudem nicht nur zwei Messer, sondern auch weiteres gedrucktes dschihadistisches Material sicher. Die Motivation des Mannes sei trotz des so weiter erhärteten Tatverdachts unklar, hieß es aus Sicherheitskreisen. Es habe in der Vergangenheit mehrfach ursprünglich aus Kriegsgebieten stammende, oft gewalterfahrene Täter gegeben, bei denen offen blieb, ob es sich bei ihrer Attacke um eine Amoktat oder um einen Terrorakt handelte, hieß es.

Mehr zum Thema 1/

Der Syrer war nach einer Öffentlichkeitsfahndung von zwei Landsleuten auf Fotos aus Überwachungskameras erkannt und in der Nacht zum Sonntag von Spezialkräften der Polizei in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Ermittler prüfen zudem, ob der Syrer auch für den tödlichen Messerangriff auf einen jungen Mann an Ostern in der Duisburger Innenstadt ist.