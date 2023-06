Aktualisiert am

Bei den Grünen bilden sich zwei Lager. Vor allem Baerbock steht nach dem Asylkompromiss heftig in der Kritik. Einen Sonderparteitag will die Parteispitze nicht.

Wird stark kritisiert: Außenministerin Annalena Barbock (Grüne) in einem Flüchtlingslager in Schisto nahe Athen Bild: EPA

Der kleine Parteitag der Grünen am nächsten Samstag in Bad Vilbel sollte den hessischen Grünen Rückenwind für den Landtagswahlkampf geben. Endlich. Der Dauerstreit in der Ampel, das verkorkste Heizungsgesetz, die niedrigen Umfragewerte im Bund, das alles war für Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir schon ziemlich ärgerlich. Doch nun droht auf dem Länderrat, wie die Grünen ihr Treffen nennen, ein Eklat.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Seit die EU-Mitgliedstaaten sich über die Reform des europäischen Asylsystem geeinigt haben, streiten die Grünen. Für Deutschland hat zwar Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD die Verhandlungen geführt, aber deren Position war mit Annalena Baerbock, die als Außenministerin auf einer Reise in Lateinamerika war, abgestimmt.