Nach Anschlag in Halle : Die Mordlust im Netz wird immer größer

„Hallo, mein Name ist Anon, und ich glaube, dass es den Holocaust nie gegeben hat. Feminismus ist die Ursache sinkender Geburtsraten im Westen, was als Sündenbock für Masseneinwanderung dient, und die Wurzel all dieser Probleme ist der Jude. Willst du mein Fan sein?“

Man hört zwar die Aufregung in der Stimme des jungen Mannes, aber noch sehr viel deutlicher spürt man das Sendungsbewusstsein, mit dem er diese Worte spricht, wohlwissend, dass bald das ganze Land darüber reden wird. „Im Tod haben Mitglieder von Project Mayhem einen Namen“, heißt es im Film Fight Club, wo orientierungslose junge Männer sich unter Aufgabe ihrer Individualität für Zerstörungsaktionen gegen die Gesellschaft zusammenschließen, um ihrem Leben einen Sinn zu geben – wer dabei umkommt, den ehren die Verbliebenen, indem sie ihn wieder als Person anerkennen statt als bloße Nummer. Ganz ähnlich muss der junge Mann sich das vorstellen, der hier in die Kamera spricht. Noch heißt er bloß Anon, wie Anonymous, denn in der Welt, aus der er stammt, heißen alle so.