Im Zusammenhang mit dem Amoklauf von Hamburg hat die Generalstaatsanwaltschaft der Stadt Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde sowie gegen drei Mitglieder eines im Schießverein „Hanseatic Gun Club“ tätigen Prüfungsausschusses eingeleitet. Laut Staatsanwaltschaft wird der Mitarbeiter der Waffenbehörde der fahrlässigen Tötung in sechs Fällen sowie der fahrlässigen Körperverletzung im Amt in 14 Fällen verdächtigt.

Dabei geht es um den Vorwurf, dass dieser ein anonymes Schrieben, in dem vor der Gefährlichkeit und einer möglichen psychischen Erkrankung des späteren Attentäters Philipp F. gewarnt wurde, nicht ordnungsgemäß weitergeleitet hat. Er soll die Informationen betreffend den Amoktäter, die er über einen Mitarbeiter des „Hanseatic Gun Clubs“ aus dem familiären Umfeld von Phillipp F. erhalten hatte, weder dokumentiert noch ordnungsgemäß innerhalb der Waffenbehörde weitergeleitet haben. Auch soll er nicht darauf hingewiesen haben, dass er von möglichen Urhebern und weiteren Hintergründen des Schreibens gewusst hatte.

In Folge des Schreibens war F. wenige Wochen vor dem Attentat von Mitarbeitern der Waffenbehörde überprüft worden, diese hatten jedoch keine Auffälligkeiten festgestellt. Dem anonymen Hinweis war damals nicht weiter nachgegangen worden.

Verdacht auch gegen Mitarbeiter des Schießvereins

Gegen die drei Mitarbeiter des Prüfungsausschusses des Schießvereins wiederum wird in einem zweiten Verfahren wegen des Anfangsverdachts der Falschbeurkundung im Amt ermittelt. Der Staatsanwaltschaft Hamburg zufolge hatte der Prüfungsausschuss dem späteren Attentäter „blanko“ ein auf den 28. April 2022 datiertes Sachkundezeugnis ausgestellt. Tatsächlich soll Phillipp F. die praktische Sachkundeprüfung am 28. April 2022 jedoch nicht bestanden haben.

Eine reguläre nochmalige Anmeldung zur Prüfung und die Prüfung selbst erfolgten nicht. Stattdessen soll ein Mitglied der Prüfungskommission am 24. Oktober 2022 eine im „Hanseatic Gun Club“ angeblich erfolgreich verlaufene „Nachprüfung“ vorgenommen haben, die anschließend mit dem Sachkundezeugnis vom 28. April 2022 gegenüber der Waffenbehörde dokumentiert wurde. Darauf basierend hätte Phillipp F. im Dezember 2022 laut Staatsanwaltschaft mutmaßlich keine Waffenbesitzkarte erhalten und dementsprechend auch keine Waffe (und keine Munition) besitzen dürfen.

Die Beschuldigten sollen laut Staatsanwaltschaft in einer Vielzahl weiterer Fälle unzutreffende Sachkundezeugnisse ausgestellt und so die Durchführung einer irregulären Nachprüfung gegenüber der Waffenbehörde „verschleiert“ haben. Am Donnerstag gab es laut Staatsanwaltschaft Durchsuchungen an den Wohnorten der Beschuldigten, in der Waffenbehörde und im Schießverein.

Philipp F. hatte Anfang März bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas im Norden Hamburgs sieben Menschen und sich selbst getötet sowie mehrere weitere Personen zum Teil schwer verletzt. Bei sich am Körper sowie in seiner Wohnung hatte er laut Behördenangaben rund 60 Magazine mit Munition, die Tat beging er mit einer Pistole. Bisher hatten Hamburgs Behörden, zuvorderst Polizeipräsident Martin Meyer, Vorwürfe im Zusammenhang mit der Tat scharf zurückgewiesen. Die Waffenbehörde habe „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ gehandelt, ihr sei „kein Vorwurf" zu machen, hatte Mayer Mitte März gesagt.