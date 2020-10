Aktualisiert am

Objektfund in Kölner Zug : Mutmaßlicher Sprengsatz war nicht zündfähig

Bei dem in einem abgestellten Zug gefundenen Gegenstand in Köln-Deutz handelt es sich nicht um eine zündfähige Bombe. Eine Reinigungskraft hatte in der Nacht zum Samstag das mit Nägeln und Schwarzpulver gefüllte Objekt entdeckt.

Im Kölner Stadtteil Deutz ist in der Nacht zum Samstag in einer abgestellten Regionalbahn ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Die anfängliche Sorge, dass es sich dabei um eine gefährliche Bombe handeln könnte, hat sich nicht bestätigt: Die Ermittlungen vor Ort haben ergeben, dass das Objekt nicht zündfähig gewesen sei. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es bestand keine akute Gefahr“, sagte der Sprecher.

Der Gegenstand habe unter anderem Nägel und eine geringe Menge Schwarzpulver enthalten. Experten des Landeskriminalamts gingen davon aus, dass selbst bei einer Entzündung etwa mit einem Feuerzeug die Nägel nur wenige Zentimeter weit geflogen wären.

Nach Angaben der Kölner Polizei hatte eine Reinigungskraft den verdächtigen Gegenstand am Freitagabend in einem auf einem Abstellgleis stehenden Triebwagen gefunden. Gegen drei Uhr am Samstagmorgen entschärften Spezialisten der Bundespolizei den verdächtigen Gegenstand. Ob er auch hätte explodieren können, stand zunächst nicht fest.

Der Gegenstand wurde in einem Zug am Bahnhof Köln-Deutzerfeld gefunden. Dabei handelt es sich um einen reinen Betriebsbahnhof, an dem keine Fahrgäste ein- oder aussteigen. Das Areal wurde zudem nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen durchsucht.