Razzia gegen Reichsbürger: Einsatzkräfte der Polizei am 7. Dezember 2022 in Saaldorf in Thüringen

Der wegen Terrorverdachts inhaftierte ehemalige Bundeswehr-Oberst Maximilian E. ist nach Angaben seiner Strafverteidiger in einen Hunger- und Durststreik getreten. Sein Mandant habe am Vormittag des 12. April in der Justizvollzugsanstalt Landshut ein „Todesfasten“ begonnen, sagte Rechtsanwalt Alois Fuggenthaler zu „Zeit Online“. Er nehme keine Nahrung und keine Flüssigkeit mehr zu sich und wolle auf diese Weise aus dem Leben scheiden.

E. war im Dezember auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen worden. Er sitzt in der Justizvollzugsanstalt Landshut in Untersuchungshaft. E. soll zu der „Reichsbürger“-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören, die bei einer Razzia im Dezember aufgeflogen war. Der Generalbundesanwalt wirft der Gruppe vor, sie habe vorgehabt „die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu überwinden“.

Sie hatte laut Bundesgerichtshof (BGH) bereits konkrete Vorbereitungen für einen Sturm auf den Reichstag getroffen. Ihre Mitglieder wollten laut einem am Donnerstag veröffentlichten BGH-Beschluss Regierungsmitglieder und Abgeordnete in Handschellen abführen.

Die Strafverteidiger des 64 Jahre alten früheren Offiziers E. beantragten wegen seiner ihrer Ansicht nach „dramatischen Lage“ einen Haftprüfungstermin. Ihr Mandant sei nicht mehr haftfähig. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft wollte sich gegenüber „Zeit Online“ nicht zu dem Sachverhalt äußern.