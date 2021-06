Was ist hier feige? : Mutig wären Regenbogenfahnen in Saudi-Arabien

Die Allianz Arena in München leuchtet am Christopher Street Day am 9. Juli 2016 in den Farben des Regenbogens. Bild: dpa

In der Regenbogen-Debatte in Deutschland geht es nicht um Ungarns Regierungschef Orbán oder UEFA-Funktionäre. Es geht um die Frage, was bei uns als „mutig“ und als „feige“ gilt. Hier ist eine Schieflage entstanden.