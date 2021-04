Muslime in Deutschland : Nachholbedarf bei Bildung

Der Islam in Deutschland: Betende Muslime in der Abu Bakr Moschee in Nürnberg Bild: dpa

Kann eine Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft gelingen? Oder schließen sich der Islam und ein Hineinwachsen in die Kultur Europas nicht vielmehr aus? Solche Fragen werden seit 2015, dem Jahr der großen Flucht aus den muslimisch geprägten Ländern des Nahen und Mittleren Ostens nach Europa, gestellt. Angst zu schüren war umso leichter, als es zu den Fragen kaum empirisch gewonnene und wissenschaftlich belastbare Antworten gegeben hat.

Rainer Hermann (Her.)

Abgesehen davon, dass die islamische Theologie von den Muslimen auch in nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaften verlangt, die Gesetze zu befolgen und in der Gesellschaft aktiv zu wirken, haben umfangreiche Feldstudien der türkischen Soziologin Nilüfer Göle in mehreren Ländern Europas gezeigt, dass die Muslime in die europäische Kultur hineinwachsen.