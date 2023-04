An diesem Karsamstag, wenn es dunkelt, wird die Landjugend von Baindl­kirch im Landkreis Aichach-Friedberg ihr Judasfeuer anzünden. Auf einem Feld, das ein Bauer zur Verfügung stellt. Die freiwillige Feuerwehr passt auf, dass nichts passiert. In der Früh wird das Brennmaterial gesammelt, Gartenschnitt von Leuten aus dem Dorf.

Früher hat man in solchen Feuern Autoreifen verbrannt, damit es schön qualmte. Ist heute verboten. Keine Nägel dürfen im Holz sein, keine Lasur darauf. Es könne jederzeit passieren, dass einer vom Landratsamt vorbeikomme und das nachprüfe, sagt Pascal Lakomiak, der Erste Vorstand der Landjugend. Sei auch schon passiert.

Die Judasfeuer oder Jaudusfeuer, wie sie in der Region um Baindlkirch genannt werden, sind in Deutschland vor allem in Bayern verbreitet, besonders im oberbayerisch-schwäbischen Grenzgebiet und in Unterfranken, in überwiegend katholischen Gegenden. In diesem Jahr dürfte an gut hundert Orten ein Judasfeuer brennen.

Woher das Judasfeuer kommt, ist schwer zu beantworten

Nicht überall wird dabei, wie von der Landjugend Baindlkirch, eine „Judas­puppe“ aus Stroh verbrannt. Aber auch unabhängig davon gibt es Kritik. Manche stören sich an den Emissionen durch die großen Feuer. Andere fürchten um Igel und Insekten. Dem Feinstaub wird durch Vorschriften der Kommunen, was verbrannt werden darf, Einhalt geboten. Die verpflichten die Veranstalter auch dazu, etwa durch Umschichten des Scheiterhaufens dafür zu sorgen, dass sich keine Tiere darin verkriechen und verbrennen. Umweltverbände haben gelernt, sich nur noch in Schlachten zu werfen, in denen sie etwas gewinnen können. Der Bund Naturschutz in Bayern sagt, man sehe zwar die Feinstaubbelastung durch die Feuer. Im Vergleich zur Böllerei an Silvester sei die aber ein eher geringeres Problem.

Es gibt allerlei Feuertraditionen in Deutschland: Sonnwendfeuer, Funkenfeuer, Petersfeuer. Im liturgischen Kontext das Osterfeuer, vor allem im Katholischen. Meist wird es in der Osternacht in einer Feuerschale vor der Kirche angefacht. Der Pfarrer zündet daran die Osterkerze an und zieht, wenn es noch Ministranten in der Gemeinde gibt, begleitet von ihnen ins dunkle Gotteshaus ein: Lumen Christi! Vom Judasfeuer, das manchmal auch unter Osterfeuer firmiert, ist das geschichtlich zu trennen. Woher das Judasfeuer kommt, ist schwer zu beantworten.

In einer Studie der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS) wird vermutet, es habe sich aus dem weltlichen Osterfeuer entwickelt, das wiederum heidnischen Ursprungs sein könnte. Im 19. Jahrhundert wurde, so RIAS, die ursprüngliche agrarkultische Bedeutungsebene des Judasfeuers – das für 1651 zum ersten Mal belegt ist – zusehends durch eine weitere verdrängt: die Verbrennung des Judas. Sie sollte diesen für den „Verrat“ an Jesus bestrafen. Die „antijüdische Schlagseite“ ergibt sich demnach aus der Tatsache, dass Judas von Antisemiten zum prototypischen „Juden“ stilisiert wurde.

Ludwig Mödl, emeritierter Münchner Theologie-Professor, lobt die RIAS-Studie. Aber auch sie tappe „im Finstern“. Klar scheint ihm zu sein, dass eine Winterfigur irgendwann zur Judasfigur umgedeutet wurde. Judas habe in der Sozialpsychologie eine zweifache Funktion: Je böser man ihn, den Ausbund des Bösen, zeichne, desto mehr werde das Böse, das man in sich selbst trage, minimalisiert. Von da ist es dann nicht mehr weit, ihn mit der Gruppe zu identifizieren, die laut Mödl lange außerhalb der Gesellschaft gestanden hat und stehen musste und „der man alles Mögliche andichten konnte, wenn man Prügelknaben brauchte“. Die Juden.