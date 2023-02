Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris will den Kreml für Menschenrechtsverbrechen zur Verantwortung ziehen. China wirft den USA derweil Hysterie in der Ballonaffäre vor.

„Kiew steht noch immer“: Kamala Harris am Samstag in München Bild: Reuters

Der Westen hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz seine Entschlossenheit bekräftigt, der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland weiter zu helfen. „Kiew steht noch immer. Russland ist geschwächt. Die transatlantische Gemeinschaft ist stärker als je zuvor“, sagte die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris am Samstag bei ihrem Auftritt im Tagungshotel Bayerischer Hof. Amerika werde die Ukraine unterstützen, so lange es nötig sei. Jedes Land habe ein Recht darauf, friedlich zu existieren. Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge



Oliver Kühn Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Harris warf Russland vor, „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ in der Ukraine begangen zu haben. Sie kündigte in ihrer Rede an, dass die Vereinigten Staaten sich dafür einsetzen würden, die Verursacher zur Verantwortung zu ziehen.

Mit Blick auf China zeigte sich Harris besorgt, dass Peking seine Beziehungen zu Russland seit Ausbruch des Kriegs „vertieft“ habe. Sie appellierte an die Staatsführung, die Invasion des Kremls nicht mit Waffenlieferungen zu befeuern. Sämtliche Schritte Pekings, die in diese Richtung weisen, würden „die Aggression belohnen, das Töten fortsetzen und eine regelbasierte Ordnung weiter untergraben.“

Der außenpolitische Beauftragte der chinesischen kommunistischen Partei Wang Yi, Chinas wichtigster Außenpolitiker, hatte den Vereinigten Staaten am Vormittag bereits seinerseits eine „hysterische und absurde Reaktion“ auf den mutmaßlichen Spionageballon vorgeworfen, die ein „Missbrauch von Gewalt“ sei. Es habe sich bei dem Objekt um ein ziviles Luftfahrzeug gehandelt habe, das sich „versehentlich und unbeabsichtigt“ vom Kurs weg bewegt habe. Der Abschuss sei kein Zeichen der Stärke der Vereinigten Staaten gewesen

Den Vereinigten Staaten warf Wang darüber hinaus vor, eine „Schmutzkampagne“ gegen China zu führen. Sein Land wolle nur in Frieden und Partnerschaft koexistieren, wolle fairen und regelbasierten Wettbewerb. Was Amerika mache, sei das Gegenteil davon. China sei keine Bedrohung, sagte er. Das sei eine strategische Fehleinschätzung der Vereinigten Staaten.

Von der Leyen fordert Investition in Rüstung

Im Bezug auf den Krieg in der Ukraine kündigte Wang einen chinesischen Friedensvorschlag an. Es habe in der Vergangenheit schon Verhandlungen gegeben und auch habe es ein Papier gegeben, das dann jedoch verschwunden sei. Wang spielte damit auf eine widerlegte Verschwörungstheorie an, nach der Russland und die Ukraine bei Gesprächen in der Türkei schon Übereinstimmungen erzielt haben sollten, Kiew habe jedoch nach Druck aus dem Westen davon Abstand nehmen müssen. Um strategische Unabhängigkeit zu erzielen, müsse Europa sich um Frieden auf seinem Kontinent kümmern, so Wang.

Eröffnet hatten den zweiten Tag der 59. Auflage des Münchner Treffens die Vertreter der beiden wichtigsten Regierungsorganisationen in Europa. Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen hatte sich sicher gezeigt, dass die Mitgliedstaaten weiter geeint hinter der Ukraine stehen werden. Freunde, Alliierte, und Partner der Ukraine hätten von Anfang an verstanden, wie ernst die Situation ist, sagte von der Leyen. „Wir werden weiter geeint sein“, so die Kommissionspräsidentin.

Den Überfall Russlands auf die Ukraine nannte sie „Putins imperialistischen Plan“, der absolut inakzeptabel sei. „Putin trampelt auf dem internationalen Recht herum“, so von der Leyen. Der Westen werde niemals akzeptieren, dass Panzer in Nachbarländer geschickt werden. Man müsse alles tun, damit der Rest der Welt – besonders der sogenannte globale Süden – nicht übermäßig unter Putins Krieg leide. Sie hob allerdings hervor, dass der Westen, besonders die Europäische Union, mehr in die Verteidigung und die Rüstungsindustrie investieren müssten.

„Ohne NATO keine Sicherheit in Europa“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg trat Hoffnungen entgegen, dass der Krieg in diesem Jahr zu Ende gehen könnte. Damit schloss er sich der Einschätzung an, die der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits am Vortag vertreten hatte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich zum Auftakt der Konferenz zuversichtlich gezeigt, dass 2022 der Krieg mit einem Sieg seines Landes enden könne.

Mit Blick auf die Ambitionen des russischen Machthabers sagte Stoltenberg: „Putin plant nicht für den Frieden. Er plant für mehr Krieg, für neue Offensiven.“ Nicht nur mobilisiere der Kreml gegenwärtig hunderttausende Soldaten, um die unrechtmäßige Invasion fortzusetzen. Auch die russische Wirtschaft würde zunehmend umgestellt auf Kriegsbelange. Um eine freie und unabhängige Nation zu bleiben, müsse die Ukraine erhalten, was sie brauche, um zu gewinnen.

Mehr zum Thema 1/

Weiter warnte Stoltenberg davor, zu große Hoffnungen in ein Ende des Konflikts zu setzen. Die sicherheitspolitische Umgebung werde sich nicht ändern, selbst wenn der Krieg morgen ende. Der Kreml strebe ein anderes Europa an; eines, in dem Russland seine Nachbarn kontrolliere. China verfolge sehr aufmerksam, wie sich der Westen verhalte. Die wichtigste Lektion des Kriegs in der Ukraine sei daher, dass Nordamerika und Europa zusammenstehen müssten. Ohne die NATO, so ihr Generalsekretär, gebe es keine Sicherheit in Europa.

Mit Blick auf den Beitrittsprozess im Bündnis unterstrich die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, dass das Ziel ihres Landes immer noch sei, gemeinsam mit Schweden der NATO beizutreten. Aber sie könne nicht beeinflussen, wie einzelne Länder abstimmten. Der Beitritt zum Militärbündnis sei ein „Akt des Friedens“ für ihr Land. Der Westen habe 2014 einen „großen Fehler“ begangen, sagte Marin, indem er keine ausreichende Antwort auf die russische Invasion der Krim gegeben habe. Das dürfe es nun nicht mehr geben.