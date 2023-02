Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz für eine Stärkung der europäischen Streitkräfte eingesetzt. Die Alternative sei nicht NATO oder EU, die Formel müsse lauten: „Ein stärkeres Europa für eine stärkere NATO.“

Pistorius, der seit rund sechs Wochen im Amt ist und zum ersten Mal auf der Sicherheitskonferenz sprach, sagte, das bedeute für Europa stärker integrierte Verteidigungsbemühungen, bessere militärische Mobilität auf dem Kontinent, Investitionen in Logistik und Infrastruktur, um künftige Truppenbewegungen zu garantieren. Zudem müsse es mehr gemeinsame Verteidigungsprojekte geben wie beispielsweise die Europäische Sky-Shield-Initiative zur gemeinsamen Flugabwehr. Deutschland habe das angeregt und sei bereit zur Führung. Zudem nannte Pistorius das deutsch-norwegische Projekt eines modernen U-Boots.

Deutschland müsse und werde mehr in seine Verteidigung investieren, sagte Pistorius weiter. Er werde „hart daran arbeiten“, das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen, also zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. „Unser Ziel ist eine moderne, vielfältig einsetzbare Armee, die mit unseren Alliierten kooperiert und sie unterstützt.“ Das sei die starke Antwort auf die Erfordernisse der „Zeitenwende“ – und zugleich ein Versprechen für die Zukunft. Dabei habe Deutschland nicht nur die Ostflanke der NATO im Blick, so Pistorius, sondern auch andere Regionen, wo Sicherheit und Stabilität herausgefordert seien, allen voran die indopazifische Region.

„Die Ukraine muss gewinnen“

Sein Besuch in Kiew, die erste Auslandsreise des Ministers im neuen Amt, habe ihn stark beeindruckt, sagte Pistorius. Er habe Frontsoldaten getroffen, „deren Gesichter den Horror des Krieges spiegelten. Zugleich konnte ich sehen: Ihre Moral ins ungebrochen, ihr Mut, ihre Hingabe sind beeindrucken.“ Unter dem Beifall der Anwesenden sagte Pistorius, was Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eher zu sagen vermeidet: „Die Ukraine muss gewinnen.“

Dazu leiste Deutschland große materielle Beiträge, aber auch bei der Aus- und Fortbildung Tausender ukrainischer Soldaten und Offiziere. Das werde weitergehen, „so lange es nötig ist“. Pistorius hob die Entsendungen deutscher Bundeswehr-Kontingente nach Estland, Litauen, Polen und die Slowakei und die Beiträge Deutschlands für die schnelle Eingreiftruppe der NATO hervor. Er unterstrich das Versprechen, der NATO bis 2025 eine mechanisierte Division bereitzustellen.

Pistorius, der sich als Kind des Kalten Krieges bezeichnete, sagte, damals, in seiner Kindheit in Osnabrück, sei Westdeutschland Teil der Ostflanke der NATO gewesen und die Bedrohung durch die damalige Sowjetunion sei unterschwellig stets präsent gewesen. In seiner Heimatstadt seien damals britische Soldaten Teil des alltäglichen Stadtbilds gewesen, und er habe sie bewundert. Weiter sagte Pistorius: „Ich hoffe, das deutsche Uniformen in Rukla, Sliač or Zamość genauso gerne gesehen sind, wie es britische Uniformen in meiner Kindheit in Osnabrück waren.“

München fordert China zum Handeln auf

Ebenfalls in München appelliert die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Samstag, sich stärker um ein Ende der russischen Aggression in der Ukraine zu bemühen. Baerbock sagte nach einem Gespräch mit dem chinesischen Staatsrat Wang Yi, dem ranghöchsten Außenpolitiker der Volksrepublik, wenn China jetzt eigene Vorschläge für ein Friedenslösung ankündige, dann sei es begrüßenswert, dass sich ein Land, das als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats Verantwortung trage, auch für den Weltfrieden einsetze.

Baerbocks Treffen mit Wang war eine von vielen Begegnungen, die sie während der Münchener Sicherheitskonferenz wahrnahm. Sie sagte nach Gesprächen mit ihren Kollegen aus Qatar, Pakistan, Saudi Arabien und anderen Ländern, es sei wichtig, Partner zu treffen, „die nicht zu unseren traditionellen Allianzen gehören“. Zum einen seien auch entfernte Länder von den Auswirkungen des Ukrainekriegs betroffen, etwa durch Nahrungsmittelengpässe oder Energieknappheit; dies seien „Bomben, die Putin auch auf weit entfernte Länder wirft“. Zum anderen gelte es, die weltweite Unterstützung für eine neue Resolution der UN-Generalversammlung zu stärken, in welcher der russische Angriff zu ersten Jahrestag seines Beginns neuerlich verurteilt werden soll.

Auch die weitere Unterstützung der Ukraine mit Waffen und militärischen Mitteln wurde in München in verschiedenen Formaten erörtert. Baerbock nahm an einer Gesprächsrunde mit Repräsentanten deutscher Rüstungsfirmen teil, die sich unter anderem mit den Instandhaltungs- und Logistik-Folgen zugesagter Waffenlieferungen befasste.

Es hieß, nachdem nun die Lieferung von Panzern zugesagt worden oder in Aussicht gestellt worden sei, gelte es, viele Fragen der Kompatibilität der verschiedenen Leopard-Modelle, der Verfügbarkeit von Ersatzteilen, der Instandsetzung havarierter Einheiten zu klären. Baerbock sagte, diese Fragen seien entscheidend. Deutschland bemühe sich jetzt, die eigene Lieferung von Leopard 2 A6 zu ergänzen durch Lieferungen des gleichen Panzertyps von anderen europäischen Partnern, um Ersatzteilfragen und Logistik zu vereinfachen.