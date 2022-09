Olympia-Attentat 1972 : Wiedergutmachung für deutsches Versagen

Ankie Spitzer, die Witwe des ermordeten israelischen Fechttrainers Andre Spitzer, im September 1972 in einem Raum des Olympischen Dorfes in München, in dem die palästensischen Terroristen neun israelische Sportler festgehalten hatten Bild: dpa

Wenn fast fünfzig Jahre lang darüber gestritten wird, wie mit den Angehörigen in Deutschland ermordeter Israelis umgegangen wird, und keine Seite bis unmittelbar vor dem fünfzigsten Jahrestag wirklich zufrieden ist, kann es auch nach einer Vereinbarung in letzter Minute keine einfache Antwort auf die Frage geben, warum das alles so lange gedauert hat und so schwierig war. Zwei Einzelaspekte sind immerhin eindeutig, einer ganz am Anfang und einer am Ende dieses so schwierigen Kapitels der deutsch-israelischen Nachkriegsgeschichte.

Die Verantwortlichen der Olympischen Sommerspiele von 1972 in München waren auf einen Anschlag, wie ihn palästinensische Terroristen verübten, unvorbereitet, sodass es zu der Katastrophe kommen konnte. Auch die anschließende Aufarbeitung war aus heutiger Sicht so unbefriedigend, dass ein halbes Jahrhundert später eine Historikerkommission eingesetzt werden muss. „Quälende Fragen“ seien viel zu lange offengeblieben, sagte die deutsche Innenministerin Faeser dazu.