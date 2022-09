Nach Rede vor Weltkirchenrat : Moskauer Patriarchat weist Steinmeiers Kritik zurück

Aktualisiert am

Der Bundespräsident hat der russisch-orthodoxen Kirche einen „blasphemischen Irrweg“ vorgeworfen. Metropolit Antonij bezeichnet die Äußerungen Steinmeiers als „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ des Weltkirchenrats.

Metropolit Antonji, hier bei einem Treffen mit Papst Franziskus am 5. August 2022 im Vatikan Bild: EPA

Die russisch-orthodoxe Kirche hat die scharfe Kritik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an ihrem Kurs als „unbegründete Anschuldigungen“ zurückgewiesen. Das deutsche Staatsoberhaupt hatte dem Moskauer Patriarchat zum Auftakt der Vollversammlung des Weltkirchenrats in Karlsruhe vorgeworfen, ihre Kirche auf einen „glaubensfeindlichen und blasphemischen Irrweg“ geführt zu haben und eine „als Theologie verbrämte totalitäre Ideologie“ zu vertreten.

Der Leiter der russisch-orthodoxen Delegation, Außenamtschefs, Metropolit Antonij, bezeichnete diese Äußerungen Steinmeiers am Mittwochabend als Beispiel für den „unverhohlenen Druck“ von staatlicher Seite. Steinmeiers Rede sei eine „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), der einen „friedenssichernden und politisch neutralen Charakter“ habe.

Gemischte Reaktionen in der EKD

Der russische Delegationsleiter warf dem Bundespräsidenten in einer schriftlichen Erklärung auch vor, „alle humanitären Bemühungen des Moskauer Patriarchats im Zusammenhang mit der Konfrontation in der Ukraine“ außer Acht zu lassen.

Innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) stieß die Rede des Bundespräsidenten auf gemischte Reaktionen. Die EKD-Führung hatte vor der Vollversammlung um das Kommen Steinmeiers geworben und hat das Verhalten des Moskauer Patriarchen Kyrill zwar ebenfalls bereits als Gotteslästerung bezeichnet. Allerdings wird es von einigen kritisch gesehen, dass Steinmeier als politischer Amtsträger die Haltung der russisch-orthodoxen Kirche in seiner Karlsruher Rede auch theologisch bewertetet.

Ein EKD-Delegierter meldete sich am Freitagnachmittag und sagte im Plenum der Vollversammlung in Anspielung auf Steinmeier, politische Führer hätten Schuldzuweisungen getätigt und damit Versöhnung erschwert. Man müsse offen „für die Wahrheit der anderen“ bleiben, sagte der deutsche Delegierte aus der badischen Landeskirche.

Am Freitag sollen in Karlsruhe Vertreter der orthodoxen Kirchen in der Ukraine ihre Perspektive erläutern. Einen Termin für ein Gespräch zwischen ukrainischen Kirchenvertretern und der Delegation des Moskauer Patriarchats auf der Vollversammlung gibt es bisher nicht.