Fall Möhlmann : Karlsruhe setzt Mordverdächtigen auf freien Fuß

Mit dem Gesetz zur „Herstellung materieller Gerechtigkeit“ erweiterte die große Koalition die Möglichkeiten, Mordverfahren neu aufzurollen. Ein berühmter Fall ist nun in Karlsruhe gelandet.

Als Union und SPD auf den letzten Metern ihrer gemeinsamen Regierungszeit die Wiederaufnahme abgeschlossener Mordverfahren reformierten, war der Aufschrei groß. Das damals SPD-geführte Justizministerium beteiligte sich gar nicht erst an dem Projekt; auch der Bundespräsident äußerte erhebliche Bedenken. Inzwischen beschäftigen sie das Bundesverfassungsgericht. Am Wochenende wurde ein Beschluss des Zweiten Senats bekannt, wonach ein Mordverdächtiger, der infolge der Reform wieder in Haft saß, vorerst freigelassen werden muss.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik.

Der Fall, um den es in Karlsruhe geht, ereignete sich vor mehr als vierzig Jahren und wird in der Diskussion um die Wiederaufnahme von Mordverfahren immer wieder herangezogen. Im November 1981 wurde die 17 Jahre alte Frederike von Möhlmann im Landkreis Celle vergewaltigt und erstochen. Spuren am Tatort wiesen auf einen Verdächtigen hin, der aber freigesprochen wurde. 30 Jahre später ließ sich eine Spermaspur präziser untersuchen und führte abermals zum einstigen Angeklagten, doch eine Wiederaufnahme war rechtlich nicht möglich. Der jüngst verstorbene Hans von Möhlmann versuchte seitdem, den mutmaßlichen Mörder seiner Tochter zur Verantwortung zu ziehen. Er setzte sich für eine Gesetzesreform ein und initiierte eine Petition, die knapp 200.000 Menschen unterschrieben.