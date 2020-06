Mord an Walter Lübcke : Auftakt eines historischen Prozesses

Um halb fünf hat sich längst eine Schlange gebildet. Etwa 20 Personen warten vor dem Eingang des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt auf den Auftakt des Staatsschutzverfahrens zum Mord an Walter Lübcke.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Er wurde in der Nacht auf den 2. Juni auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Istha erschossen und war der erste Politiker, der seit dem Terror der RAF ermordet wurde. Das Interesse an dem Verfahren ist deshalb enorm, doch der Gerichtssaal klein; Corona kommt hinzu. Die Bedingungen, unter denen die Presse das Verfahren verfolgen darf, sind deshalb äußerst streng.