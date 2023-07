Hätte der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke verhindert werden können? Die Antwort der in Hessen mit den Grünen regierenden CDU ist ein deutliches Nein. „Die Tat war durch die Sicherheitsbehörden nicht zu verhindern“, sagte Holger Bellino, CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss zum Mord an Lübcke am Mittwochmittag im Landtag. Bellino führte in der hitzigen Debatte zum Abschlussbericht des Ausschusses an, dass die Arbeit des hessischen Verfassungsschutzes teilweise auf der Basis heutiger Erkenntnisse bewertet würde.

So hielt sich der inzwischen verurteilte Mörder Stephan Ernst, als ihn der Verfassungsschutz für „abgekühlt“ hielt, auf rechtsextremen Veranstaltungen auf, von denen den Behörden sogar Fo­tos vorlagen. Erst nach der Tat wurde er auf den Bildern entdeckt, was die Opposition als Zeichen von Versagen wertet.