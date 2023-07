Aktualisiert am

Sieben Anwohner klagen gegen die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte. Unter ihnen der Historiker Götz Aly. Sie sehen ihre Argumente ignoriert. Das Gericht folgt ihnen nicht.

Darf der Berliner Bezirk Mitte im historischen Zentrum der Hauptstadt die Mohrenstraße trotz des Protests der Anwohner umbenennen? Der Streit darüber wogt seit Jahren. Am Donnerstag hat das Verwaltungsgericht Berlin Klagen von Anwohnern behandelt, die sich gegen die Umbenennung wehren. Sie machten geltend, dass ihre Argumente nicht gehört wurden. Und sie sehen den Begriff „Mohr“ nicht als abwertenden, rassistischen Begriff, sondern als eine historische Bezeichnung, die nicht diskriminierend sei.

Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte hatte im August 2020 mit den Stimmen von Grünen und SPD beschlossen, die Mohrenstraße umzubenennen, die Allgemeinverfügung des Bezirksamts wurde am 14. Mai 2021 veröffentlicht. Im Antrag zur Umbenennung hieß es: „Nach heutigem Demokratieverständnis ist der bestehende rassistische Kern des Namens belastend und schadet dem internationalen Ansehen Berlins.“ Die Straße, so wurde beschlossen, soll Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen. Der Namensträger lebte von 1703 bis 1753 und war der erste namhafte Philosoph schwarzer Hautfarbe in Deutschland. Die Bezirksverordnetenversammlung gab damit dem Druck mehrerer antikolonialistischer Gruppen nach, die den Straßennamen als Diffamierung schwarzer Menschen ansehen.