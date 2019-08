Mögliche Koalition : SPD-Chefin schließt Bündnis mit Linkspartei nicht aus

Diskussionsreihe zum Mauerfall : Vornehmes Gedenken

Bundespräsident Steinmeier will mit einer Diskussionsreihe an den Mauerfall erinnern. Eröffnet wird die Reihe im Schloss Bellevue am 13. August, dem Jahrestag des Mauerbaus. Über handverlesenes Publikum, Überraschungen und den Gastgeber aus dem Westen.