Mobbing, Pöbeleien, Aggression : So brutal kann Politik sein

Die schonungslosen Attacken auf Andrea Nahles waren nichts Neues in der SPD. Tricksereien, üble Nachrede und Aggressionen gibt es aber in allen Parteien. Politik war schon immer ein brutales Geschäft.

Dietmar Bartsch reagierte am Sonntag als erster auf den Rücktritt von Andrea Nahles. „So brutal darf Politik nicht sein“, schrieb der Linken-Fraktionsvorsitzende. Und setzte damit den Ton für eine Debatte. Seitdem wird behauptet, die Politik in Deutschland sei härter und erbarmungsloser geworden, das Beispiel Nahles zeige das. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert bedauerte den unsolidarischen Umgang mit der gescheiterten Partei- und Fraktionschefin der SPD und sagte, dass er sich dafür schäme. Der ehemalige CSU-Vorsitzende Erwin Huber, selbst einst aus dem Amt gedrängt, klagte darüber, dass der Erwartungsdruck in der Politik heute „härter als im Profisport“ sei. Kennt die Politik tatsächlich immer weniger Gnade?

Der Umgang mit Andrea Nahles deutet darauf hin. Öffentlich äußerten Genossen, ihre Vorsitzende sei ihnen peinlich. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder sprach ihr die Kompetenz ab („Amateurfehler“), ihr Amtsvorgänger Sigmar Gabriel legte ihr den Rücktritt nahe. Auch ätzende Bemerkungen zu ihrem Kleidungsstil gehörten dazu. Zuletzt kritisierten Abgeordnete der SPD-Fraktion Nahles so harsch, dass sie sich in einer ausweglosen Lage sah.

Allerdings sind schonungslose Attacken auf die führenden Genossen nichts Neues in der SPD. Die Parteigeschichte bietet zahlreiche Beispiele. Der frühere Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner ätzte 1973 in Moskau hämisch über Willy Brandt („Der Herr badet gerne lau – so in einem Schaumbad“). Oskar Lafontaine sprach 1982 nach der Forderung von Bundeskanzler Helmut Schmidt nach Bündnistreue mit den Vereinigten Staaten von „Sekundärtugenden“, mit denen „man auch ein KZ betreiben“ könne. Kanzler Gerhard Schröder schließlich gewann den innerparteilichen Machtkampf gegen Lafontaine auch durch Angriffe, die er über Vertraute lancierte, bis der Saarländer im März 1999 als SPD-Vorsitzender und Finanzminister zurücktrat. Einige Jahre später begann Lafontaine mit dem Projekt Linkspartei einen Rachefeldzug, der die SPD bis heute schwächt. Der Pfälzer Kurt Beck überzeugte, ganz ähnlich wie Nahles, mit seinen Auftritten oft nicht; er wurde von den Genossen als Parteivorsitzender demontiert – die „Heckenschützen“ kamen damals nicht zuletzt aus dem Umfeld von Franz Müntefering, der nach dem Rücktritt Becks am Schwielowsee im Herbst 2008 selbst den Parteivorsitz übernahm.

Ist das schon zwanghaft?

Ist es also eine zwanghafte Handlung der SPD, ihre Führungspersonen zu zerstören? Oder gar der politischen Linken insgesamt? Die Fraktionschefin der Linkspartei Sahra Wagenknecht hat kürzlich ihren Rückzug angekündigt. Sie hatte sich eine jahrelange Fehde mit der Parteimehrheit geliefert, vor allem mit ihrer Konkurrentin Katja Kipping. Politische Differenzen vermischten sich mit persönlichen Animositäten, von „Mobbing“ war die Rede. Neu war dieser Umgang auch bei der Linkspartei nicht. Schon im Sommer 2012 hatte Gregor Gysi auf dem chaotischen Göttinger Parteitag in einer Abrechnung mit Lafontaine von „Hass“, „Tricksereien“, „üblem Nachtreten und Denunziation“ gesprochen, die das Klima in der Partei prägten.