Die typischen Milieus sind durch den gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Wandel immer mehr in den Hintergrund getreten. Früher war das Milieu unmittelbar mit dem Parteieintrittt verbunden. Katholiken gingen in die Union, Arbeiter zur SPD. Die Säkularisierung und der Wandel der Berufsstrukturen haben dazu geführt, dass just diese Parteien Schwierigkeiten bei der Mitgliederbindung bekommen haben.

Gleichzeitig haben sich neue Milieus gebildet, etwa ökologische oder kosmopolitische Milieus in Universitätsstädten. Daher sind die Grünen besonders stark in urbanen Regionen wie den Stadtstaaten. Doch sie versuchen auch, aus diesen Milieus auszubrechen. Indem sie Landwirtschaft und Ökologie verknüpfen, wollen sie auch in ländlichen Gebieten zu punkten.

Alle Parteien passen ihre Ansprache den regionalen Gegebenheiten an. Besonders erfolgreich sind sie damit im Saarland. Das kleinste Flächenland hat die mit Abstand höchste Rekrutierungsrate. Das heißt: Im Bundesvergleich sind die Saarländer am engagiertesten, wenn es um politische Parteien geht. Knapp vier Prozent aller Saarländer besitzen ein Parteibuch. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt sind es lediglich etwas mehr als 0,7 Prozent.

CDU, SPD und Linke haben an der Saar eine breite Basis. Die absoluten Zahlen sind zwar niedrig, aber das sehr hohe politische Interesse der Saarländer überrascht. Isabelle Borucki sieht einen einfachen Hauptgrund für die hohe Politisierung: die geringe Größe des Saarlandes. „Parteiarbeit basiert auf Vertrauen und Nähe. Im Saarland müssen Sie nicht weit fahren, um alle Verbände zusammenzubekommen und die Parteien sind dort auch stark in der Zivilgesellschaft verankert“, sagt sie.