Mit Spannung wird in der Berliner SPD das Ergebnis des Mitgliedervotums erwartet, in dem die Genossen in der Hauptstadt über die Aufnahme einer Regierungskoalition mit der CDU entscheiden. Bis Freitag um Mitternacht muss abgestimmt sein, am Sonntagmorgen wollen 60 Mitglieder mit dem Auszählen beginnen, am Nachmittag soll das Ergebnis verkündet werden. Es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Er dürfte auch über die politische Zukunft der Landesvorsitzenden und bisherigen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und des Ko-Landeschefs Raed Saleh entscheiden. Sollten die Mitglieder die Koalition mit der CDU ablehnen, ist mit unmittelbaren Rücktrittsforderungen an Giffey und Saleh zu rechnen. Giffey wird sich dann kaum im Amt halten können. Allerdings ist bisher keine Strategie in der SPD erkennbar, wie es dann mit der Regierungsbildung in Berlin weitergehen soll.