Basisdemokratie und Spaltung : Die Zerstörung der CDU

Es ist der 26. März 2006, etwa 22.40 Uhr. Die CDU hat gerade mit 44,2 Prozent die Landtagswahl gewonnen. Ministerpräsident Günther Oettinger lässt im Foyer des Landtags Bierbänke und Biertische zusammenrücken, die Laune ist ausgelassen, alle prosten sich zu, eingerahmt von einer Büste des Widerstandskämpfers Eugen Bolz und Hayeks Triptychon.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Oettinger ruft, er freue sich jetzt auf ein „gutes Bier“ und „gute Gespräche“. Er hat gerade seine erste Landtagswahl gewonnen, die Wähler waren der CDU trotz des neuen Ministerpräsidenten ausgesprochen treu geblieben.

Doch es lagen schwere Monate hinter der Partei. Der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel hatte zum ersten Mal in der CDU-Geschichte eine parteiinterne Abstimmung zur Auswahl seines Nachfolgers vorgeschlagen – weil er selbst nicht aufhören und Oettinger als Nachfolger verhindern wollte.

Eigentlich hatte Teufel die Weisheit der Gremien immer höher geschätzt als den Willen der Mitglieder. Die Urabstimmung war für ihn nur das letzte Mittel, um Oettinger auszubremsen. Das 2004 gewählte Verfahren ähnelte dem, das die Bundespartei in der vergangenen Woche beschlossen hat. Die Südwest-CDU war bei Mitgliederentscheiden also ein früher Pionier, allerdings mit schwerwiegenden Folgen.

In zwei Lager gespalten

Verloren hatte den Mitgliederentscheid in Baden-Württemberg damals Annette Schavan. Ihre Anhänger standen am Wahlabend im Abseits, weit weg von der ausgelassen feiernden Gruppe um Oettinger. Einer schaute zu Oettinger und fragte mit traurigem Blick: „Sind das wirklich die Leute, von denen wir jetzt regiert werden wollen?“

Der junge Fraktionsvorsitzende Stefan Mappus war damals einer der Schavan-Anhänger. Ihm fiel es äußerst schwer, die Niederlage zu akzeptieren, wie sehr, das demonstrierte er zehn Tage nach der Wahl. Über die Frage, mit wem die CDU koaliere, sagte er, die FDP habe „die Priorität“, und stellte damit Oettinger bloß, der für andere Optionen offen war.

Ganz nebenbei entschied Mappus die wichtigste machtstrategische Frage: den Umgang mit der neuen grün-bürgerlichen Konkurrenz. Die Modernisierer in der CDU sind noch heute überzeugt, dass eine schwarz-grüne Koalition im Jahr 2006 mit einem grünen Finanzminister Winfried Kretschmann den Aufstieg der Grünen gestoppt hätte. Aber die Risse durch die CDU waren nach dem zermürbenden innerparteilichen Wahlkampf tiefer denn je, die Partei in zwei Lager gespalten.

Mehr zum Thema 1/

In der CDU entfernten sich Traditionalisten und Modernisierer immer weiter voneinander; den Gegensatz zwischen einer ländlich-sittenstrengen und einer weltläufig-wirtschaftsliberalen CDU hatte es schon früher gegeben, die Mentalitäten in Südbaden und Nordwürttemberg sind bis heute unterschiedlich, aber die Urabstimmung polarisierte. Die Spaltung wiederum schränkte die Handlungsmöglichkeiten des Ministerpräsidenten ein. Er wurde unfreier.

Befreiend wirkte das Ergebnis nicht

2004 war die Südwest-CDU der zweitmächtigste Landesverband, die absolute Mehrheit in Reichweite. Heute liegt sie in Umfragen bei 17 Prozent, bei der Bundestagswahl erreichte sie nur noch 24,8 Prozent, 0,7 Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt. Die Partei verlor wichtige Direktmandate in den Großstädten.

Früher bildeten der Wahlerfolg der CDU und die Wohlstandssicherung eine Einheit: Solange Mercedes-Wagen in großer Stückzahl vom Band rollten, die Schornsteine rauchten und der Grauburgunder floss, hatte die CDU ein Abonnement auf die Macht. Deshalb glaubten die Funktionäre damals, sich den innerparteilichen Wettkampf zwischen Schavan und Oettinger leisten zu können – obwohl schon damals bekannt war, dass Wähler nichts mehr hassen als zerstrittene Volksparteien.