Mitgliederbefragung : Die CDU auf der Suche nach sich selbst

Die CDU erreicht in diesen Wochen fast schon SPD-Frequenz. Innerhalb von knapp vier Jahren soll der dritte Vorsitzende gewählt werden. Wie die Konkurrenz, die zuletzt allerdings schon wieder Gefallen am Hinterzimmer gefunden hat, schwenkt die Partei nun auch auf deren Basiskurs ein und versucht den Neuanfang mittels einer Mitgliederbefragung. Das ist eine Abkehr von dem in der CDU immer hochgehaltenen Prinzip der Repräsentation.

Dass es so kommen würde, war absehbar, als nach dem Wahldebakel vom 26. September und dem Rückzug Armin Laschets zu einer Konferenz der Kreisvorsitzenden geladen wurde. Zwar sind auch sie „nur“ Repräsentanten, aber die Letzten, die sich gegen eine Basisbeteiligung aussprechen könnten.

Laschets Wunsch, dass sich die möglichen Bewerber auf eine einvernehmliche Lösung einigen, sprich: auf einen einzigen Kandidaten, wird damit wohl kaum in Erfüllung gehen. Was sollten die Mitglieder davon halten, wenn ihnen nur ein Kandidat vorgesetzt würde, über den sie mit Ja oder Nein urteilen dürften? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es anders kommt. Gut gefahren ist die CDU damit nicht.

Hat Laschets Wahl die Basis desavouiert?

Das Argument, die Entscheidung für Laschet als Kanzlerkandidaten zeige aber doch, dass auch der andere Weg, die Führungsentscheidung ohne Basis, in die Irre führe, zielt in die falsche Richtung. Es waren die Gräben der Personalwahlen davor, die zur Wahlniederlage führten.

Laschets Nominierung als Desavouierung der Basis zu deuten ist ebenso voreilig. Wie die Mitglieder damals abgestimmt hätten, wissen wir nicht. Ermittelt wurde die Meinung der Mitglieder nur in sehr wenigen Landesverbänden, ansonsten in Umfragen, die keine Wahlen sind. Solche zu Recht „Stimmungsbilder“ genannten Stichproben streuten nur noch mehr Salz in die Wunden der Partei. Lassen die sich jetzt durch eine Mitgliederbefragung heilen?

Das Risiko ist groß, dass es nicht gelingt. Das Risiko wäre aber ohne Mitgliederbefragung nicht viel geringer. Schon die Konferenz der Kreisvorsitzenden war ein Zeichen der Lähmung an der Spitze der Partei, der es nicht gelungen war, im Wahlkampf für Geschlossenheit und Mobilisierung zu sorgen. Da bleibt nur die Wiederbelebung von unten nach oben.

Ein Votum aus Führungsschwäche

Nach sechzehn Jahren Regierung kommt hinzu, dass die Partei erst einmal wieder zur Partei werden muss. Es bleiben aber berechtigte Zweifel, ob dafür das repräsentative Verfahren nicht nachhaltiger wäre als ein Votum, das aus Führungsschwäche geboren ist.

Die Mitgliederbefragung ist nicht zuletzt ein Ergebnis des Personaltableaus, das der CDU noch bleibt. Niemand drängt sich auf. Niemand reißt den Vorsitz (wie seinerzeit Angela Merkel) an sich. Vielleicht ragt nur Jens Spahn mit langjähriger Regierungserfahrung und als jüngster möglicher Bewerber heraus; als Pandemieminister ginge er allerdings mit erheblichem Risiko in eine Mitgliederbefragung. Unter den Ministerpräsidenten (es sind immerhin noch fünf: Günther, Hans, Haseloff, Kretschmer, Wüst erst seit ein paar Tagen) war und ist noch immer kein Ehrgeiz zu verspüren.

Carsten Linnemann taucht als neuer Name auf, hat aber weniger Erfahrung als der Rest des Bewerberfelds. Ralph Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende, ist vorerst nur unfreiwillig im Rennen, weil er den Anspruch des künftigen Vorsitzenden auf seinen Posten fürchten muss, den mächtigsten, den die CDU zu vergeben hat. Es sei denn, er macht es selbst.

Die schon mehrmals Gescheiterten

Es bleiben die mehrmals schon Gescheiterten, die sich noch immer Chancen ausrechnen können, aber nun so wirken, als könnten sie nicht loslassen, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Merz könnte sich kaum noch realistische Hoffnung auf die Kanzlerschaft machen, wäre also ein Mann des Übergangs.

Röttgen ist der Einzige, der sich jetzt schon als williger Bewerber ins Zeug legt, ist aber ganz offensichtlich nicht der Kandidat, den Laschet und andere meinen, wenn sie von einer Konsenslösung sprechen. Wer auch immer es also wird, er wird erst einmal mit dem Vorurteil zu tun haben, dass es ein anderer viel besser machen würde.

Die inhaltlichen Orientierungsschwierigkeiten in der CDU tragen dazu bei. Der Eindruck, man wisse nicht mehr, wofür die Partei stehe, hat auch damit zu tun, dass an der Spitze der CDU allzu oft Regierungserfahrung mit einer Kompromisssuche verbunden wurde, die schon begonnen hatte, bevor der eigene Standpunkt klargestellt und verteidigt wurde. Daran ändert das beste Grundsatzprogramm nichts, sondern nur der richtige Kurs zur richtigen Zeit mit dem richtigen Personal.

Die Niederlage in der Bundestagswahl spricht nicht unbedingt für Merz, aber auch nicht für Röttgen, obgleich sie inhaltlich gegensätzlich in Stellung gebracht werden. Weder fehlte es der CDU an liberal-konservativer Merz-Tönung noch an der Betonung der Röttgen-Mitte.

Ihr Problem ist, dass ihr der Ruf abhandengekommen ist, der sie immer wieder zum Ziel geführt hat: Wir können es besser als die anderen. Die CDU glaubte es von sich selbst nicht mehr. Das zu ändern ist eine Aufgabe, die den Parteiführungen in Bund und Ländern die Basis nicht abnehmen kann.