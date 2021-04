Mit Unterstützung der CDU : Söder zu Kanzlerkandidatur bereit

Markus Söder (CSU), links und Armin Laschet (CDU), rechts, am Sonntag in Berlin Bild: dpa

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich zu einer Kanzlerkandidatur für die Unionsparteien bereit erklärt, wenn die CDU ihn dabei unterstütze. Wie die F.A.Z. „aus Teilnehmerkreisen“ erfuhr, sagte Söder in der Klausurtagung der Fraktionsspitze am Sonntag in Berlin: „Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit.“

Söder sagte, er habe Samstag mit dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet gesprochen. Dies sei aber „kein abschließendes Gespräch“ gewesen.

Nach Darstellung Söders sei auch Laschet bereit, als Kanzlerkandidat der Union anzutreten. „Wir haben beide erklärt, wir sind bereit“, sagte Söder nach Angaben von Teilnehmern am Sonntag während der Klausur der Spitze der Unionsfraktion in Berlin. Söder war der K-Frage bisher immer ausgewichen und hatte gesagt, sein Platz sei in Bayern.

In der CDU war zuletzt Unruhe aufgekommen, nachdem die Union in vielen Umfragen merklich abgesackt war. Eine Allensbach-Umfrage zeigte zuletzt, dass die Bürger den Eindruck bekommen haben, der Staat versage beim Versuch, die Pandemie zu bewältigen. Das Vertrauen in das Krisenmanagement der von der Union geführten Bundesregierung ist demnach auf einem Tiefststand. Kurz nach Beginn der Pandemie hätten sich laut Umfragen bis zu 40 Prozent für die Union entschieden, zuletzt waren es weit unter 30 Prozent.