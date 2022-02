Wurzeln der Impfskepsis : Vollkornbrot und Globuli

Die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern der Corona-Politik und Impfgegnern nehmen von Woche zu Woche an Schärfe zu. In Freiburg demonstrierten kürzlich 6000 Impfgegner, ihre Marschroute sollte zunächst am Universitätsklinikum vorbeiführen, einer der Kliniken in Deutschland, deren Ärztinnen und Pfleger wegen der hohen Patientenzahlen seit Beginn der Pandemie täglich um das Leben von Corona-Patienten kämpfen. Viele Mitarbeiter der Klinik waren empört. Das Beispiel zeigt, wie groß die Ablehnung der Pandemiepolitik und der Impfkampagne mittlerweile ist.

Für das Aufkeimen des Protests und Widerstands gibt es viele Ursachen: die Länge der Pandemie, zu optimistische Versprechen der Politiker, steigende wirtschaftliche und psychische Belastungen der Menschen. Aber gerade in der Diskussion über das Impfen und die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zeigt sich ein weitverbreitetes Phänomen: In der Bevölkerung ist ein Misstrauen gegen die wissensbasierte Medizin und gegen die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten tief verwurzelt.

Google Wissen und „sanfte Medizin“

Für viele war es auch schon vor der Pandemie oft selbstverständlich, bei Krankheiten zunächst zu pflanzlichen oder homöopathischen Heilmitteln zu greifen, den Ärzten zu misstrauen und sich von Google-Wissen und der „sanften Medizin“ mehr zu versprechen als vom Facharzt. Laut Umfragen vertraut nur ein Viertel der Deutschen der konventionellen Medizin ohne Vorbehalt. Die Liebe zu Globuli und Vollkornbrot liegt im Trend. Die Hersteller machen mit homöopathischen Arzneimitteln jährlich einen dreistelligen Millionenumsatz.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die sozialen Medien und das Internet haben rein quantitativ zu einer Überversorgung mit Informationen über Krankheiten und auch zur sprunghaften Verbreitung gefährlicher Falschinformationen geführt. Jeder Hausarzt kämpft täglich gegen Ratschläge von „Dr. Google“. Natürlich gibt es für die gestiegene Skepsis gegenüber der Hochleistungsmedizin auch gute Gründe: der ökonomische Druck in den Kliniken, hochkomplexe Therapieformen, der ruppige Ton des teilweise überforderten Klinikpersonals oder die Technisierung der Medizin.

Dass einige Menschen selbst in der Pandemie nun mit homöopathischen Mittelchen eine Corona-Infektion heilen wollen und meinen, dass man einen Infekt doch besser „ausschwitzen“ sollte, dass teure Zuckerkügelchen mit dem Spruch „Hilft nicht, schadet aber auch nicht“ eingenommen werden, hat alte und neue politische Gründe. Annähernd alle Parteien meiden seit Jahrzehnten die klare Auseinandersetzung mit den Anhängern der Anthroposophie, mit dem Argument, man müsse diese Form der Medizin noch stärker fördern, weil die Menschen sonst zu den Wunderheilern liefen.

Fatale Fehler wurden gemacht: Seit 1976 dürfen homöopathische Präparate in den Apotheken verkauft werden, deren Wirksamkeit nicht mit den gleichen wissenschaftlichen Standards nachgewiesen worden ist, wie sie für die Medikamente der konventionellen Pharmahersteller gelten. In der Folge der Contergan-Krise ließen sich Politiker von SPD, CDU und auch FDP bei der damaligen Novellierung des Arzneimittelrechts von den Lobbyisten der Anthroposophen blenden, sie ließen sich auf einen „Methodenpluralismus“ ein, sodass für den Wirksamkeitsnachweis von allopathischen Arzneimitteln härtere Kriterien gelten als für homöopathische.

Für Heilpraktiker gibt es bis heute keine staatliche Prüfung, Physiotherapeuten verdienen weniger als sie. Innerhalb der grünen Partei, die seit ihrer Gründung wohl die größte Nähe zur anthroposophischen Be­wegung hat, ist vor der Pandemie darüber gestritten worden, warum in diesem Bereich das Wissenschaftlichkeitsprinzip zugunsten einer wirren Weltanschauung außer Kraft gesetzt wird. Immerhin.

In der Pandemie und in der Impfdebatte rächt sich der alte Verrat an der wissenschaftsbasierten Medizin. Es wäre auch nicht verkehrt, gelegentlich an die historisch problematischen Seiten der Anthroposophie zu erinnern: Das Wort „Schulmedizin“, als Synonym für seelenloses Herumdoktern, ist von den Nationalsozialisten benutzt worden, um gegen das angebliche System „jüdisch-marxistischer“ Ärzte zu hetzen.

Mehr zum Thema 1/

Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollte nichts daran ändern, dass einige Krankenkassen homöopathische Medikamente bezahlen: „Es ist so okay, wie es ist.“ Jetzt sitzt im Ministerium der Mediziner und Sozialdemokrat Karl Lauterbach. Er weiß es besser und könnte den Systemfehler endlich korrigieren. Zumal an einigen Universitäten mit Lehrstühlen für wissenschaftsbasierte Komplementärmedizin längst ein guter Weg beschritten wird, mit pflanzlichen Mitteln unterstützend zu helfen und zu heilen.