Bistum Limburg : Leiter des Priesterseminars begeht Suizid nach Missbrauchsvorwürfen

Ein ranghoher Geistlicher des Bistums Limburg hat sich unter dem Eindruck von Vorwürfen sexuell übergriffigen Verhaltens das Leben genommen. Wie die Mitarbeiter des etwa 580.000 Mitglieder zählenden Bistums im Laufe des Donnerstags erfuhren, war der für die Priesterausbildung verantwortliche Domkapitular Christof May am Vormittag tot aufgefunden wurden. Tags zuvor hatte er eine Unterredung mit Bischof Georg Bätzing. Dieser hatte den 49 Jahren alten Geistlichen mit Beschuldigungen konfrontiert, wonach er gegenüber mehreren Personen übergriffig geworden sein soll.

Wie es die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger

und erwachsener Schutzbefohlener zwingend vorsehen, hatte Bätzing den Geistlichen im Anschluss an das Gespräch am Mittwochmittag von allen Ämtern freigestellt, um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können.

In den Wochen zuvor waren den zuständigen „Ansprechpersonen für Hinweise auf tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs“ im Bistum Limburg Beschuldigungen gegen May bekannt geworden. Diese wurden leitlinienkonform im Gespräch mit den mutmaßlich betroffenen Personen protokolliert und nach einer ersten Bewertung auf ihre Plausibilität dem Bischof zugänglich gemacht. Bätzing, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, suchte daraufhin selbst das Gespräch mit dem Geistlichen. Als Mitglied des siebenköpfigen Domkapitels, Verantwortlicher für die Priesterausbildung und auch als sogenannter Bischofsvikar für die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg war May ihm in mehrerer Hinsicht direkt zugeordnet.

May stammte aus dem Bistum Limburg und hatte in Frankfurt-Sankt Georgen sowie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom Theologie studiert. Bätzings Vorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst machte ihn 2011 zum Geistlichen Rektor des als „Glaubensschule“ gedachten Bischof-Blum-Kollegs. Im Herbst 2020 erregte May mit einer Predigt Aufsehen, in der er sich für umfassende Reformen in der katholischen Kirche von der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare bis zur Zulassung von Frauen zu dem Weihesakrament aussprach. In der Mitteilung an die Mitarbeiter des Bistums hieß es: „Der Tod von Christof May trifft uns alle. Wir haben einen engagierten und sehr geschätzten Seelsorger verloren.“

Der Tod des Limburger Geistlichen erschüttert die katholische Kirche in Deutschland in einer Zeit, in der ihr immer mehr Personen den Rücken kehren und immer mehr Gewissheiten verlorengehen. Vor einigen Wochen gab der direkte Vertreter der Speyrer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann, Generalvikar Andreas Sturm, sein Priesteramt mit der Begründung auf, er habe den Glauben an die Reformfähigkeit der Kirche verloren. Wiesemann hatte erst vor einigen Monaten nach einer längeren Auszeit aufgrund psychischer Belastungen seinen Dienst wiederaufgenommen.

Im Bistum Limburg nahm Bätzing in der vergangenen Woche den Rücktritt eines Geistlichen vom Amt eines Bezirksdekans an. Zwei Wochen vorher war bekanntgeworden, dass Bätzing die Wahl des Klerikers in dieses Amt bestätigt hatte, obwohl ihm bekannt war, dass der Mann vor Jahren gegenüber zwei Frauen übergriffig geworden war.

Am kommenden Montag wird im Bistum Münster ein Gutachten über den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs vorgestellt. Zu erwarten sind weitere erschütternde Erkenntnisse, nicht zuletzt über das Agieren des langjährigen, mittlerweile verstorbenen Bischofs Reinhold Lettmann. Ende Juni will die Bischofskonferenz bekanntgeben, dass die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche sich weiterhin auf dem höchsten Niveau seit der Gründung der Bundesrepublik befindet.

Unabhängig von den jüngsten Ereignissen hat der Paderborner Erzbischof Heinz-Joachim Becker Papst Franziskus gebeten, ihn von seinem Amt zu entpflichten. Wie es das Kirchenrecht verlangt, ist Becker diesen Schritt mit Vollendung seines 75. Lebensjahres gegangen. Der Amtsverzicht wird aber erst dann wirksam, wenn der Papst ihn annimmt. Becker, ein gebürtiger Westfale, steht seit 2003 an der Spitze des Erzbistums. Seinem altersbedingten Amtsverzicht werden in wenigen Jahren die der Bischöfe Franz-Josef Bode (Osnabrück) und Felix Genn (Münster) folgen.