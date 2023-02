Im Bistum Essen ist am Dienstag eine weitere Studie über sexuelle Gewalt im Raum der katholischen Kirche in Deutschland veröffentlicht worden. Seit der Gründung vor 65 Jahren gab es demnach in Essen mindestens 423 Fälle und Verdachtsfälle.

Im Unterschied zu früheren Gutachten etwa für die Erzbistümer Köln und Berlin richtete sich der Fokus jedoch nicht auf straf- oder kirchenrechtlich relevante Pflichtverletzungen von Bischöfen und Personalverantwortlichen im Umgang mit beschuldigten Priestern. Wissenschaftlern zweier sozialwissenschaftlicher Forschungseinrichtungen ging es vielmehr darum, Täterkarrieren zu rekonstruieren und zu verstehen, wie diese ermöglicht wurden.

In sechs Fallstudien untersuchten die Forscher außerdem die Dynamik in Pfarrgemeinden, sobald sexuelle Gewalt von Klerikern oder anderen Kirchenleuten im Raum stand, sowie die Bedeutung von Sexualität in der Aus- und Fortbildung von Priestern.

Drei Jahre lang wurden nicht nur alle verfügbaren Akten ausgewertet; auch wurden mit insgesamt 85 Personen qualitative Interviews geführt, darunter Betroffene und Repräsentanten von Kirchengemeinden. In einer Pressekonferenz am Donnerstag kommentierten zwei Betroffene aus dem Bistum Essen zusammen mit Bischof Franz-Josef Overbeck und Generalvikar Klaus Pfeffer die Ergebnisse der rund 460 Seiten umfassenden Studie.

„Verantwortungsvakuum“ und „Verantwortungsdiffusion“

Keine grundlegend neuen Erkenntnisse erbrachten die Analysen der Täterkarrieren. Allerdings prägte die Sozialwissenschaftlerin Helga Dill vom Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung mit den Wörtern „Verantwortungsvakuum“ und „Verantwortungsdiffusion“ zwei Begriffe, die den Umgang mit Beschuldigten und manifesten Gewalttätern in der Kirche charakterisieren. Als Beispiel führte Dill an, dass es bis heute auch im Bistum Essen an einem Konzept für den Umgang mit straffällig gewordenen Klerikern fehle.

Die Fallstudien zeigten außerdem, dass Betroffene und ihre Angehörigen bis in die jüngste Vergangenheit hinein nur in Ausnahmefällen in den Blick von Verantwortungsträgern in den Bistümern gerieten. Dasselbe galt für die Pfarrgemeinden, in denen die meist hoch angesehenen, teils auch idealisierten Priester Gewalttaten begingen. Mehr noch: Anstatt Unterstützung durch andere Gemeindemitglieder zu erhalten, sahen sich Betroffene in der Regel einer Mauer des Schweigens gegenüber. Teils kam es sogar zu persönlichen Anfeindungen bis hin zu dem Vorwurf, die Betroffenen würden in der Gemeinde Unfrieden säen.

Generalvikar Pfeffer gestand ein, dass die Bistumsleitung an diesen Zuständen nicht unbeteiligt war und teils noch ist: Noch heute gebe man allzu schnell den Rechten des Beschuldigten Vorrang vor denen der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Die oft jahrzehntelange „destruktive Dynamik“, die solches Verhalten nach sich zieht, dokumentiert die Studie akribisch.

Dasselbe gilt für die fatale Sprachlosigkeit über männliche Sexualität vor dem Hintergrund verpflichtender Enthaltsamkeit, die aber nur selten gelebt wird. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sei oft nicht als Verbrechen wahrgenommen worden, so die Studienautoren, sondern lediglich als einer von vielen möglichen Verstößen gegen eine kirchlich oktroyierte Norm der Lebensführung, von denen viele stillschweigend toleriert wurden.

Bischof Overbeck, Generalvikar Pfeffer und die Essener Personalverantwortliche Christiane Gerard gelobten, sich künftig mit Vorrang der Breite und der Wucht sexueller Gewalt zu stellen. Sozialwissenschaftlerin Dill wiederum warnte vor der Illusion, Haltungsänderungen oder gar die Abschaffung des Zölibats würden die Kirche zu einem gewaltfreien Raum machen.