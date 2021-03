Missbrauch im Erzbistum Köln : „Nichts geahnt“ - das gibt es jetzt nicht mehr

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki sitzt in der ersten Reihe. Auf dem Podium unmittelbar vor ihm der Kölner Strafrechtler Gercke und dessen Kollegin Stirner. Er mit weitschweifigen, von gönnerhaften Gesten untermalten Erläuterungen über Methodik des neuen Missbrauchsgutachtens, sie konzentriert einzelne Befunde vortragend, so vergeht fast eine Stunde, ehe es alle hören, was der Kardinal schon längst weiß – und, was Gercke ausdrücklich hervorhebt, auch schon in dem von Woelki zurückgehaltenen ersten Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl hätte lesen können: Er, der Kardinal von Köln, hat sich keine Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen zuschulden kommen lassen.

Dass seriöse Kirchenrechtler dies im Fall des mit Woelki befreundeten Priesters O. anders sähen – bitte sehr, sie kennten die Akten nicht, doziert Gercke. Frau Stirner sekundiert: Als Woelki 2015 mit dem Fall befasst worden sei, habe sich der Beschuldigte in einem Zustand befunden, den man im weltlichen Recht mit „verhandlungsunfähig“ bezeichnet hätte. Doch taugt dies zur Begründung, dass Woelki wie so viele andere auch es unterlassen hatte, den Fall als solchen bei der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre anzuzeigen? Die einschlägige Bestimmung der Kirchenrechts gibt das nicht her. Aber jetzt hat es Woelki zumindest von diesen Gutachtern offiziell.

Woelki am Ziel

Andere Bistumsverantwortliche, die mehr als ein Jahr lang alles darangesetzt hatten, dass ihre Namen nicht im Zusammenhang mit Missbrauch genannt werden würden, haben das Nachsehen. Denn was immer man Woelki mit Blick auf die Zurückhaltung des ersten Gutachtens vorhalten mag: Am Donnerstag ist er am Ziel. Von Gercke hört er die Namen der vormaligen und aktuellen Bistumsverantwortlichen, von denen er seit langem nicht nur geahnt hat, was sie verbrochen hatten, sondern worüber er schon längst Gewissheit hatte.

Genau ein Jahr und ein Tag sind vergangen, seit ein Rechtsanwalt der Kölner Kanzlei Höcker seine Unterschrift unter ein „Presserechtliches Gutachten“ setzte, das dazu geeignet war, seine Pläne zu durchkreuzen. Mitte September 2018 und damit noch vor der Veröffentlichung einer großangelegten wissenschaftlichen Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland hatte der Kardinal eine unabhängige Untersuchung von sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln angekündigt. Das, so Woelki, werde „wahrscheinlich sehr schmerzhaft – auch für uns selbst“.

Den Auftrag, dieses Gutachten zu erstellen, erhielt die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl. Diese hatte schon 2010 im Auftrag des Erzbischofs Reinhard Kardinal Marx eine nicht zur Veröffentlichung bestimmte Untersuchung über Missbrauchsfälle im Erzbistum München und Freising erstellt. Einige Jahre später hatten die Juristen auch auf Betreiben von Bischof Gregor Maria Hanke erhebliche Unregelmäßigkeiten in der Finanzabteilung im Bistum Eichstätt zutage gefördert. Mochte Woelki auf Marx nie gut zu sprechen gewesen sein, so genoss Hanke sein uneingeschränktes Vertrauen.

Einen dritten Streich sollte es aber nicht geben – jedenfalls nicht nach dem Willen einiger, für die ein solches Gutachten schmerzhaft sein würde. Ohne dass in Köln auch nur eine Seite des längst nicht fertiggestellten Gutachtens vorlag, behauptete der Verfasser des presserechtlichen Gutachtens, es bestehe „das große Risiko, dass die Veröffentlichung des geplanten Berichts rechtswidrig“ sei.

Namhafte Juristen beeilten sich, in das Lied einzustimmen. In Namen mehrerer vormaliger Verantwortlicher des Erzbistums Köln ließen sie mit umfangreichen Schriftsätzen wissen, dass sie in den meisten Fällen völlig zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt würden. Über den Sommer 2020 schlug sich Woelki auf die Seite der Widersacher der Münchner Juristen und stimmte dem Plan zu, das mittlerweile fertiggestellte Gutachten nicht zu veröffentlichen und bei der Kölner Strafrechtskanzlei Gercke Wollschläger ein neues zu bestellen.

Kölner Verteidigungslinie zusammengebrochen

Doch erst Ende Oktober ließen Woelki und sein Generalvikar Markus Hofmann diesen Plan kurzfristig durch den Betroffenenbeirat des Erzbistums gutheißen – ohne dass die Münchner Juristen die Möglichkeit gehabt hätten, den Betroffenen ihre Sicht der Dinge vortragen zu können. Der Aachener Bischof Helmut Dieser und sein Generalvikar Andreas Frick ließen sich von dem mächtigen Kölner Nachbarn nicht beeindrucken. Mitte November veröffentlichten die Münchner Juristen ein Missbrauchsgutachten für das Bistum Aachen, das nach den denselben Vorgaben wie das Kölner Gutachten erarbeitet worden war.