Missbrauchsfall von Münster : Folterorgien in der Gartenlaube

Der Hauptangeklagte am Dienstagmorgen vor der Urteilsverkündung Bild: dpa

Eine kleine Weile dauert es noch, bis am Dienstagmorgen in Saal 23 des Landgerichts Münster die Öffentlichkeit wieder hergestellt ist. Über mehr als 50 Sitzungstage verhandelte die Große Strafkammer seit Mitte November einen der schlimmsten Missbrauchskomplexe der jüngeren Vergangenheit ohne Zuschauer und Journalisten – zum Schutz der beiden kindlichen Opfer. 70 Zeugen wurden hinter verschlossenen Türen vernommen, sieben Sachverständige sagten in dem langen und „extrem komplexen“ Verfahren aus, das die „Grenzen des Vorstellbaren bei weitem überschritten hat“, wie der Vorsitzende Richter Matthias Pheiler einige Augenblicke später sagen wird. Aus formalen Gründen zieht sich die Kammer noch einmal kurz zurück, erst dann wird das Urteil öffentlich verkündet.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Die vier angeklagten Männer bekommen Haftstrafen zwischen zehn und 14 Jahren, weil sie dutzendfach Kinder schwer sexuell missbrauchten. Nach der Haft dürfen sie nicht damit rechnen, rasch auf freien Fuß zu kommen. Denn die Kammer bescheinigt jedem von ihnen einen „eingeschliffenen Hang und fortwährende Gefährlichkeit“, es sei damit zu rechnen, dass sie in Zukunft ähnliche schwere Taten begehen. Deshalb ordnet das Gericht für alle vier die anschließende Sicherungsverwahrung an. Adrian V. attestiert einer der beisitzenden Richter am Ende der Urteilsbegründung mit bebender Stimme, er müsse im Grunde für immer weggeschlossen werden. Denn es sei sogar zu befürchten, dass er während seiner Haft versuchen werde, seine Therapeuten zu manipulieren.