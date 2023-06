Missbrauchsfall : Erzbistum Köln muss Schadenersatz leisten

Aktualisiert am

Das Landgericht Köln hat das Erzbistum Köln dazu verurteilt, einem Missbrauchsopfer ein Schmerzensgeld in Höhe von 300.000 zu zahlen. Das Urteil könnte Signalwirkung haben.

Die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus, das Urteil des Landgerichts Köln zugunsten eines ehemaligen Ministranten als „ein wichtiges Signal für Betroffenen“ begrüßt. Es mache allen, deren Missbrauchserfahrung lange zurückliege, wieder Mut, sagte Claus der F.A.Z.

Das Landgericht Köln hatte am Dienstag das Erzbistum Köln dazu verurteilt, einem Betroffenen ein Schmerzensgeld in Höhe von 300.000 Euro zu zahlen. Möglich war das Verfahren aber nur, weil das Erzbistum auf die Einrede der Verjährung verzichtet hatte.

Dem heute 62 Jahre alten Betroffenen war als Kind über ein längeren Zeitraum von einem mittlerweile verstorbenen Priester Gewalt angetan worden, der schon andernorts auffällig geworden war. Vergleichbare Fälle, in denen auffällig oder straffällig gewordenen Priester durch Tun oder Unterlassen von Bischöfen und anderen Personalverantwortlichen wieder zu Tätern werden konnten, gab es in der katholischen Kirche bis in die jüngste Vergangenheit hinein dutzende, möglicherweise auch hunderte.

In der Sache blieb das Landgericht weit hinter der Forderung des Mannes in Höhe von gut 800.000 Euro zurück. Das Schmerzensgeld liegt aber um ein Vielfaches über dem Betrag von in der Regel bis zu 50 000 Euro, die die katholische Kirche Missbrauchsopfern im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung „in Anerkennung der erlittenen Leides“ seit dem Jahr 2021 zu zahlen bereit ist. Bis dahin mussten sich Betroffene mit höchstens 5000 Euro zufrieden geben. Andere Institutionen kennen ein vergleichbares Verfahren freiwilliger materieller Leistungen, die unabhängig von Rechtsansprüchen gezahlt werden, für Missbrauchsfälle bis heute nicht.

Ungeachtet dessen äußerte die Missbrauchsbeauftragte Claus die Hoffnung, dass das Urteil von der katholischen Kirche „als grundsätzlich richtungsweisend für einen angemessenen Umgang mit Betroffenen erkannt wird“. Es wäre bedauerlich, wenn Betroffenen nun in zahllosen Einzelfällen vor Gericht für eine angemessene Anerkennung des Leids klagen müssten, sagte Claus.