Sexueller Missbrauch : Priester blieb trotz mehrfacher Verurteilung Seelsorger

Gründungstag der Bundeswehr : Gelöbnis am Geburtstag

Bisher war die Bundeswehr am Jahrestag ihrer Gründung stets auf Zurückhaltung bedacht. In diesem Jahr ist das anders. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nennt sie ein „wesentliches Element unserer wehrhaften Demokratie“ und will künftig neue Akzente bei der Ausrüstung setzen.