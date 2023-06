Aktualisiert am

Missbrauch in der Kirche :

Missbrauch in der Kirche : Landgericht bejaht Anspruch auf Schmerzensgeld

Fordern Schmerzensgeld von der Katholischen Kirche: Der Kläger Andreas Perr und seine Anwälte am 20. Juni 2023 in einem Gerichtssaal des Landgerichts Traunstein. Bild: Reuters

Das Landgericht Traunstein hat am Dienstag den Anspruch eines Misssbrauchsbetroffenen auf Schmerzensgeld gegen das Erzbistum München und Freising im Grundsatz bejaht. Dieser Anspruch ergebe sich schon daraus, dass der spätere Papst Benedikt XVI. im Jahr 1980 als Erzbischof von München und Freising dem Aufenthalt eines aus dem Bistum Essen stammenden Täters in Kenntnis seiner Vorgeschichte zugestimmt hatte.

Zu diesem Ergebnis war schon im Januar 2022 die Münchner Kanzlei Westpfahl, Spilker, Wastl (WSW) in ihrem Missbrauchsgutachten für das Erzbistum gekommen. Der vormalige Papst behauptete daraufhin zunächst wahrheitswidrig, er habe an der fraglichen Sitzung nicht teilgenommen. Angesichts des Sitzungsprotokolls besann er sich später eines Besseren.

Katsch: Prozess hat Signalwirkung für Missbrauchsopfer

Vor dem Landgericht begann am Dienstag der zweite Schadensersatzprozess eines Missbrauchsopfers gegen die katholische Kirche in Deutschland. Ein Mann aus Oberbayern fordert 300.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum München-Freising sowie 50.000 Euro von den Erben des früheren Papstes Benedikt XVI. Diese Klage wird allerdings vom Verfahren abgetrennt und gesondert behandelt. Der Grund: Bisher ist unklar, ob jemand das Erbe des Verstorbenen antritt.

Der Sprecher der Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, sagte im Deutschlandfunk, der Prozess könne Signalwirkung für Hunderte weiterer Missbrauchsopfer haben, die bislang vergeblich auf eine angemessene Entschädigung durch die katholische Kirche gewartet hätten. Traunstein und die Entscheidung des Landgerichts Köln aus der vergangenen Woche könnten der Beginn einer Klagewelle gegen die Bistümer sein.

Höhe bisheriger Zahlungen sollen überprüft werden

Die Botschaft dieser Verfahren laute: „Ihr habt eine Chance auf Entschädigung“, sagte Katsch. Betroffene, die nicht den schwierigen Weg einer Klage gehen wollten, rief er auf, zumindest die bisher von der Kirche gezahlten Anerkennungsleistungen in ihrer Höhe zu überprüfen. Die Bischöfe hätten immer argumentiert, diese Zahlungen orientierten sich an der Obergrenze der von Gerichten zugesprochenen Schmerzensgelder. Daran könne man die Kirche jetzt messen.

Im bisher ersten Fall dieser Art war vergangene Woche das Erzbistum Köln verurteilt worden. Es soll 300.000 Euro Schmerzensgeld an einen anderen Betroffenen von Missbrauch zahlen. Die Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig.

Die freiwilligen Zahlungen der katholischen Kirche an Missbrauchsbetroffene lagen nur selten über 100.000 Euro. In den ersten zwei Jahren erhielten Betroffene im Mittel rund 22.000 Euro pro Antrag. In etwa acht Prozent der Fälle seien aber mehr als 50.000 Euro gezahlt worden, mitunter auch mehr als 100.000 Euro. Anders als bei Gericht genügt für diese Leistungen allerdings, dass die geschilderten Übergriffe gegenüber einer Kommission plausibel gemacht werden können. Ein Beweis und eine Verhandlung wie vor Gericht sind nicht erforderlich.