Missbrauch in der Kirche : Wie der frühere Freiburger Erzbischof die Politik getäuscht hat

In den ersten Wochen des Jahres 2010 ging es für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und seine Mitarbeiter um Alles oder Nichts. Seit der Jesuit Klaus Mertes im Januar die jahrelangen sexuellen Übergriffe von Mitbrüdern auf Schüler am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich gemacht hatte, war es mit der von Kirchenmännern seit Jahren verbreiteten Mär vorbei, Missbrauch sei etwas, dass es zwar auch in Deutschland gebe, aber nur in Einzelfällen.

Zu Hunderten, ja Tausenden fanden Betroffene oder deren Angehörige nun eine Sprache für die Gewalt, die ihnen vor Jahrzehnten oder auch erst vor wenigen Jahren angetan worden war – und ein ums andere Mal versicherte der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, sekundiert von dem Jesuiten Hans Langendörfer als dem Sekretär der Bischofskonferenz, die katholische Kirche werde alles tun, um „lückenlose Aufklärung und vollständige Transparenz“ zu garantieren.

Mehr noch als der kirchlichen und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit galt diese Botschaft der Politik. Ob gegenüber Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), die die Rechtstreue der katholischen Kirche öffentlich in Zweifel gezogen hatte, oder gegenüber den religions- und kirchenpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen – Zollitsch ließ keinen Zweifel an der Entschlossenheit der Kirche, Licht in die eigenen Dunkelräume zu bringen und den Dunkelmännern in ihren eigenen Reihen das Handwerk zu legen. So habe er es sogar Papst Benedikt XVI. nach der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischofskonferenz in Freiburg persönlich berichtet, und dieser habe ihn in seinem Kurs bestärkt.

Unabhängige Gremien sollten auf keinen Fall Aufarbeitung leisten

Die mediale und politische Offensive Zollitschs und seiner Bonner Entourage verfehlte ihre Ziele nicht. Zwar setzte die Bundesregierung drei Runde Tische zum Thema sexueller Missbrauch ein und ernannte die vormalige Bundesfamilienministerin Christine Bergmann zur ersten Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Aber kein Politiker von Rang verlangte, den Kirchenmännern das Heft des Handels durch die Einrichtung staatlicher Aufarbeitungskommissionen aus der Hand zu nehmen – wie auch die Deutsche Bischofskonferenz ihrerseits an ihrer schon 2002 festgelegten Linie festhielt, unabhängige Gremien auf keinen Fall mit der Aufklärung oder Aufarbeitung von möglichem Fehlverhalten von Priestern und der Vertuschung ihrer Untaten durch Personalverantwortliche bis hin zu Bischöfen zu betrauen.

Gründe für diesen Vertuschungsreflex in eigener Sache gab es viele, wie man inzwischen aus zahlreichen Missbrauchsgutachten aus Irland, den Vereinigten Staaten und immer mehr Bistümern in Deutschland weiß. Was aber nicht immer klar geworden ist: Im Kern hatten diese Reflexe immer auch Namen.

So wie 2002 der Mainzer Kardinal Lehmann angesichts seines Umgangs mit Missbrauchsfällen jeden Grund hatte, eine unabhängige Aufarbeitung zu scheuen, so war es 2010 Robert Zollitsch als sein Nachfolger im Vorsitz der Bischofskonferenz. Wie die „AG Machtstrukturen und Aktenanalyse“ des Erzbistums Freiburg am Mittwoch nach fast vierjähriger Arbeit darlegte, stand Zollitsch im Frühjahr 2010 selbst im begründeten Verdacht, einen schweren Missbrauchsfall vertuscht zu haben und die Öffentlichkeit wie auch viele Mitarbeiter über sein angebliches Nichtwissen fortwährend zu belügen.

Selbst die Mitglieder des Domkapitels bissen auf Granit

Doch selbst die Mitglieder des Domkapitels, die während der Karwoche 2010 auf den Erzbischof eindrangen, er möge wenigstens in eigener Sache reinen Tisch machen, bissen auf Granit. Zollitsch ließ sich selbst während der Gottesdienste der Kar- und Ostertage nicht blicken, derweil das Sekretariat der Bischofskonferenz alles abblockte, was Zweifel an Zollitschs Integrität hätte aufkommen lassen können.

Hatte denn nicht auch Papst Benedikt XVI. Zollitsch demonstrativ den Rücken gestärkt? Und das, obwohl wenn nicht ihm selbst, so doch seinen vormaligen Mitarbeitern bis hin zu seinem aus dem Erzbistum Freiburg stammenden persönlichen Sekretär Georg Gänswein hätte auffallen können, dass alle Bischöfe in Deutschland mittlerweile regelmäßig Missbrauchsfälle nach Rom meldeten, wie er es 2001 als Präfekt der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre verpflichtend gemacht hatte – bis auf einen.

Auch das hat die Aktenanalyse in Freiburg zutage gefördert: Als Erzbischof von Freiburg hat Zollitsch nicht nur zwischen 2003 und 2010, sondern bis 2013 unter Missachtung aller kirchenrechtlichen Normen nicht einen Missbrauchsfall nach Rom und damit zur Einleitung eines kirchlichen Strafverfahrens gegen den Beschuldigten übersandt – und niemand in Rom nahm daran Anstoß.

Freilich tat Zollitsch als Erzbischof nur das, was er ausweislich der Unterlagen, die die beiden Untersuchungsführer gesichtet haben, jahrelang als Personalchef einer der größten deutschen Diözese getan hatte: abwiegeln, vertuschen, lügen auch gegenüber der Staatsanwaltschaft. Wer ihm dabei auf die Schliche kam, wurde seines Lebens in Freiburg nicht mehr froh.

Ein Mitglied des Domkapitels etwa, das im Frühjahr 2010 auf einen Kurswechsel gedrungen hatte, fand sich ein Jahr später außerhalb des Erzbistums wieder. Zollitsch aber, der wie sein Vorgänger, der promovierte Kirchenrechtler Oskar, die „Rechtsignoranz“ perfektioniert hatte, fand im Papst, dem Sekretariat der Bischofskonferenz und dem neuen Missbrauchsbeauftragten der Bischofskonferenz, dem Trierer Bischof Stefan Ackermann, bis zum Ende des Vorsitzes der Bischofskonferenz im Frühjahr 2014 verlässliche Stützen.