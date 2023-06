Aktualisiert am

Missbrauch in der Kirche : Ein Denkmal für den Täter

Ein Pfarrer setzt sich in einer Kirche in Mainz ein Denkmal – nun wird ihm Missbrauch vorgeworfen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf eine große Frage für die katholische Kirche: Wie soll sie mit den Spuren mutmaßlicher Täter umgehen?

Schweres Erbe: Markus Konrad zeigt die Grabplatte des mutmaßlichen Missbrauchstäters H. in St. Stephan in Mainz-Gonsenheim Bild: Michael Braunschädel

Ein seltsames Gefühl gab es schon lange. Wenn die Gläubigen wochentags zum Gottesdienst in den hinteren Teil von St. Stephan kamen und im Chorgestühl Platz nahmen, stand der Pfarrer auf einer Grabplatte. Kein Bischof oder Kardinal ruhte hier, sondern Herr H. Über den ehemaligen Gemeindepfarrer von Mainz-Gonsenheim wurde, auch 40 Jahre nach seinem Tod, noch geredet: Selbstherrlich soll er aufgetreten sein, Kindern Ohrfeigen gegeben haben, was auch durch gelegentliche Anflüge von Großzügigkeit ge­genüber Messdienern nicht so recht abgemildert wurde.

Und es gab Andeutungen, dass H. sich schuldig gemacht haben soll. 2020 bekam der damalige Pfarrer der Gemeinde, Hans-Peter Weindorf, auf Nach­frage beim Bistum die Bestätigung, dass Missbrauchsvorwürfe gegen H. vor­lägen und Zahlungen an Opfer geleistet worden seien. Weindorf ließ einen Teppich auf das Grab legen. „Es ging nicht darum, etwas unter den Teppich zu kehren“, sagte Weindorf der Bistumszeitung „Glaube und Leben“. „Es ging darum, ihm diese Ehre zu nehmen.“ Das Gedenken, das H. sich laut Weindorf so sehr wünschte, sollte ihm erst mal genommen werden. Vergessen als Strafe.