Missbrauch in der Kirche : Ein Denkmal für den Täter

Ein Pfarrer setzt sich in einer Kirche in Mainz ein Denkmal – nun wird ihm Missbrauch vorgeworfen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf eine große Frage für die katholische Kirche: Wie soll sie mit den Spuren mutmaßlicher Täter umgehen?

Schweres Erbe: Markus Konrad zeigt die Grabplatte des mutmaßlichen Missbrauchstäters H. in St. Stephan in Mainz-Gonsenheim Bild: Michael Braunschädel

Ein seltsames Gefühl gab es schon lange. Wenn die Gläubigen wochentags zum Gottesdienst in den hinteren Teil von St. Stephan kamen und im Chorgestühl Platz nahmen, stand der Pfarrer auf einer Grabplatte. Kein Bischof oder Kardinal ruhte hier, sondern Herr H. Über den ehemaligen Gemeindepfarrer von Mainz-Gonsenheim wurde, auch 40 Jahre nach seinem Tod, noch geredet: Selbstherrlich soll er aufgetreten sein, Kindern Ohrfeigen gegeben haben, was auch durch gelegentliche Anflüge von Großzügigkeit ge­genüber Messdienern nicht so recht abgemildert wurde.

Tobias Schrörs Politikredakteur.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Und es gab Andeutungen, dass H. sich schuldig gemacht haben soll. 2020 bekam der damalige Pfarrer der Gemeinde, Hans-Peter Weindorf, auf Nach­frage beim Bistum die Bestätigung, dass Missbrauchsvorwürfe gegen H. vor­lägen und Zahlungen an Opfer geleistet worden seien. Weindorf ließ einen Teppich auf das Grab legen. „Es ging nicht darum, etwas unter den Teppich zu kehren“, sagte Weindorf der Bistumszeitung „Glaube und Leben“. „Es ging darum, ihm diese Ehre zu nehmen.“ Das Gedenken, das H. sich laut Weindorf so sehr wünschte, sollte ihm erst mal genommen werden. Vergessen als Strafe.

Die Frage, wie man mit dem Gedenken an Geistliche umgehen soll, denen Missbrauch vorgeworfen wird, ist ein ungelöstes Problem in der katholischen Kirche. Die De­batte steht noch am Anfang. Richtlinien oder Empfehlungen der Deutschen Bischofskonferenz gibt es nicht. Es geht um Gräber früherer Priester wie in Mainz-Gonsenheim, um Grablegen früherer Bischöfe, die den Missbrauch vertuscht haben, und um Plätze, die nach ihnen benannt wurden. Und manchmal auch um Lieder, die jeder in der Kirche kennt und singt und die von mutmaßlichen Missbrauchstätern geschrieben wurden. Der Kirchenschlager „Laudato si“ ist so ein Lied.

Unbestimmte Tiefen der Kirchengeschichte

Der Salzburger Fundamentaltheologe Gregor Maria Hoff gibt eines zu bedenken: „Bevor wir uns wirklich erinnern können, müssen konsequente Aufarbeitung und An­erkennung des Leids am Anfang stehen.“ Was rhetorisch behauptet werde, sei noch längst nicht belastbare Realität, sagt er in Anspielung auf die vielen Bekundungen Verantwortlicher in der Kirche. „Es braucht systemische Veränderungen in der Form, in der Kirche Macht lebt“, sagt Hoff. Es gelte, Schuld zu bestimmen und Verantwortung zu übernehmen. „Sonst schiebt man den Missbrauch vorschnell auf die temporale Seite des Abgegolten, das hinter uns liegt.“ Erinnerung sei notwendig, aber sie könne vorerst nur in Gestalt von Maßnahmen greifen, in ästhetischen Eingriffen und Aktionen.

Für Hoff ist die Missbrauchskrise einer der radikalsten Einschnitte in der Kirchengeschichte, „weil hier epistemisches Vertrauen grundsätzlich infrage steht, sprich: die Kreditfähigkeit der Kirche und ihrer Bi­schöfe“. Es gebe ein systemisches Pro­blem, an das bisher nur in einem begrenzten Zeitraum mit belastbarem Material heranzukommen sei. Es gehe aber nicht nur um eine Geschichte, die sich seit etwa 1946 abspiele. „Das Schreckensszenario führt viel weiter in die unbestimmten Tiefen der Kirchengeschichte.“

Ein Bistum nach dem anderen veröffentlichte zuletzt Studien zur Aufarbeitung. Im März war Mainz an der Reihe. Einer der mutmaßlichen Täter: Pfarrer H. Die Vorwürfe von zwei Personen, die durch einen Rechtsanwalt im Auftrag des Bistums geprüft wurden, sind Teil der Erhebung. In einem 31 Seiten langen Brief, der im Zuge der Vorstellung der Studie veröffentlicht wurde, beschreibt ein ehemaliger Messdiener von H. sein Martyrium, wie er vom Kom­munionkind zum Lieblingsmessdiener wurde, wie H. ihn erwählte, einmal selbst Pfarrer zu werden – und ihn emotional wie auch physisch missbrauchte.